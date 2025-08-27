Il futuro della formazione. Scuola e territorio si incontrano: "Qui si costruiscono sinergie"

Un momento di confronto, di scambio e di apertura al territorio. Venerdì 12 settembre, dalle 9,30 alle 13, la scuola primaria Cappuccini (via Villa Clelia, 18) ospiterà la ‘Giornata della progettazione territoriale dell’offerta formativa’, appuntamento ormai consolidato e diventato negli anni una tappa fondamentale per l’avvio dell’anno scolastico.

L’iniziativa è promossa nell’ambito del Piano annuale 2025/2026 del Distretto per l’istruzione, la formazione e il lavoro del territorio imolese (Ciss/T) e ha come obiettivo principale quello di favorire l’incontro diretto tra le istituzioni scolastiche e le tante agenzie educative che operano in città e nel circondario: associazioni, fondazioni, enti culturali e sociali, realtà di volontariato.

Dopo un breve saluto delle autorità, i rappresentanti dei vari enti illustreranno i propri progetti educativi, pensati per arricchire e completare il percorso formativo di bambini e ragazzi. Dirigenti scolastici e docenti avranno la possibilità di ascoltare, fare domande, raccogliere materiali e costruire insieme nuove collaborazioni. Gli spazi della scuola, per l’occasione, saranno trasformati in un piccolo villaggio educativo, con aule dedicate a incontri, presentazioni e scambi di esperienze.

L’iniziativa è pensata soprattutto per dirigenti e docenti di ogni ordine e grado, con particolare attenzione ai referenti di progetti e a chi si occupa della programmazione didattica e dell’offerta formativa degli istituti. Si tratta di una platea ampia e qualificata, che ogni anno utilizza questa occasione per stabilire contatti preziosi in vista dell’anno scolastico che sta per cominciare.

Un dato significativo è la crescita delle adesioni: quest’anno saranno presenti ben 38 associazioni, a fronte di una media di 22-25 nelle passate edizioni. Un segnale di vitalità che conferma il valore della giornata e la voglia di lavorare insieme. L’elenco degli aderenti è lungo e variegato, a testimonianza di una ricchezza culturale, sociale e civica che costituisce una delle principali risorse del territorio imolese. Il quadro che ne emerge è quello di una comunità educativa ampia, diversificata e coesa, che si mette a disposizione delle scuole per arricchire i percorsi di crescita degli studenti e sostenere il lavoro dei docenti.

"Questo appuntamento non è solo un momento di confronto, ma un vero e proprio laboratorio di comunità: un luogo in cui si costruiscono sinergie capaci di arricchire l’offerta formativa, sostenere i docenti e rafforzare il legame tra scuola, studenti, famiglie e territorio – commentano Francesca Marchetti, vicepresidente del Circondario e Coordinatrice delle politiche dell’istruzione, e Gianna Gambetti, assessora alla Scuola del Comune di Imola –. È proprio attraverso iniziative come questa che la scuola si apre al territorio, trasformando la collaborazione in un valore aggiunto per la crescita culturale e sociale delle nuove generazioni".