Il futuro della Polizia locale. Brighi in uscita dal Corpo unico, si apre una fase di transizione

Si apre un fase di transizione, che dovrebbe durare circa un mese, per il servizio di polizia locale del Circondario. L’incarico del comandante uscente, Daniele Brighi, è arrivato a scadenza proprio in questi giorni. Ma prima che il suo successore Massimiliano Galloni possa entrare in servizio, bisognerà aspettare alcune settimane.

Galloni, profilo individuato al termine della procedura di avviso di mobilità conclusa lo scorso dicembre, deve infatti lasciare il posto da comandante della polizia locale dell’Unione Reno Galliera per prendere il timone del Corpo unico del Circondario. Ci sono tempi tecnici da rispettare, a quanto pare; e ai quali non è possibile derogare.

E così, per evitare di lasciare gli agenti imolesi senza una guida, serve una soluzione-ponte nell’attesa che Galloni si liberi. In questo senso, il sindaco Marco Panieri, nelle vesti di presidente del Circondario, è al lavoro per individuare un traghettatore. Due le ipotesi sul tavolo: affidare la responsabilità del servizio al quale aderiscono nove comuni del territorio su dieci (tutti tranne Castel San Pietro) a uno dei due vice di Brighi, vale a dire Sergio Auteri e Gabriele Ceroni, con un incarico ad interim; oppure cedere il testimone, in questa fase, al direttore generale del Circondario, Sergio Maccagnani.

In questi giorni si stanno vagliando entrambe le ipotesi. È però chiaro che, in una logica di operatività, quella preferita da Panieri e dagli altri sindaci sia la soluzione interna. Ma i tecnici dell’ente di via Boccaccio stanno studiando norme e regolamenti per capire in che termini e con quali modalità si possano cedere i gradi di comandante a uno dei due vice.

Per il resto, i problemi che Galloni si troverà sul tavolo una volta assunto il nuovo incarico sono ormai ampiamente noti. Tra i nodi che dovrà scogliere il futuro comandante ci sono di certo quelli relativi a un personale che, come riportato più volte negli ultimi tempi dai sindacati, risulta in fibrillazione tra problemi di organizzazione interna e carenze di organico.

C’è poi la questione degli autovelox mobili, la cui accensione dopo alcuni di anni in standby era stata voluta proprio da Brighi. Resta da capire, in particolare, cosa ne sarà di quelli (contestatissimi) sulla Bretella. Aspettano di essere riempiti dagli occhi elettronici anche i totem arancioni spuntati, in tempi più recenti, su via Graziadei (zona Lungofiume).