Il futuro della sanità Autonomia dell’Ausl, scintille tra Pd e Lega E FdI attacca Lepore

Ancora scintille in Regione sul tema autonomia dell’Ausl imolese. A innescare una nuova polemica tra maggioranza e opposizione è stata, ieri, la presentazione di una risoluzione di Fratelli d’Italia a prima firma Marta Evangelisti che chiedeva alla Regione di fare chiarezza sulla proposta di realizzare un’Ausl unica metropolitana. Un progetto riportato in auge nelle scorse settimane dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore ("Il Pd abbia il coraggio di dire che vuole colonizzare Imola o smentisca seccamente il sindaco Lepore", Evangelisti dixit), ma da sempre respinto con forza da politica, istituzioni, sindacati e associazioni imolesi.

Come preventivabile, trattandosi di un documento della minoranza, l’istanza è stata bocciata. Sorte analoga anche per un emendamento della Lega, voluto in questo caso dal leghista Daniele Marchetti (capogruppo del Carroccio in Comune) per "tutelare l’autonomia dell’Ausl imolese", alla cui votazione non ha però partecipato la quasi omonima Francesca Marchetti, castellana. Probabilmente per non voler essere accusata di voltare le spalle al suo territorio, l’esponente Dem ha dunque preso le distanze dal voto contrario espresso dalla sua capogruppo, Marcella Zappaterra.

"Una rottura significativa – secondo il leghista Marchetti – che di fatto conviene con la posizione espressa dalla Lega quando sosteniamo che gli efficientamenti si possono attuare, ma lavorando sugli apparati tecnici e amministrativi, non tagliando sull’autonomia dei territori".

Ovviamente diversa la lettura della Dem Marchetti. "L’autonomia si difende non con slogan ma con in fatti in Regione e a Roma – attacca l’esponente di maggioranza –. Sull’autonomia dell’Ausl di Imola non prendo lezioni. Sono aperta sempre al dialogo a riguardo, purché sia costruttivo e non semplicistico e strumentale." Nel complesso, su un tema che riguarda la sanità dei territori come quello dell’autonomia delle Ausl andrebbe fatta, secondo la Dem Marchetti, una "discussione di merito non proporre documenti strumentali privi di contenuti e solo alla ricerca di visibilità. Non vi è nessuna decisione già presa da contestare – conclude la consigliera regionale del Pd -, ma un percorso di riflessione in atto".