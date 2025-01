Il futuro dell’Ausl di Imola: "Mostrateci i documenti"

"In un momento cruciale per l’Ausl, segnato dal cambio ai vertici aziendali, le istituzioni continuano a sottrarsi alle proprie responsabilità, nascondendo gli scenari elaborati dal nucleo tecnico-politico incaricato di delineare il futuro delle Aziende sanitarie metropolitane". È l’accusa lanciata ieri dal consigliere comunale della Lega, Daniele Marchetti.

"Già durante il mio mandato da consigliere regionale avevo tentato, senza successo, di ottenere questi documenti dalla Regione – ricostruisce l’esponente del Carroccio – . Oggi ci ho riprovato in Comune, visto che il sindaco, nell’ultima commissione Sanità, ha dichiarato di esserne in possesso".

Ma dal momento che, in risposta a una richiesta di accesso agli atti dello stesso Marchetti, il Municipio ha risposto di "non detenere la documentazione, rimandando tutto alla Città metropolitana", il leghista incalza l’amministrazione comunale: "Cosa hanno da nascondere?".

Diversa la lettura del sindaco Panieri. "La discussione sulla riforma sanitaria metropolitana è stata affrontata in sedi opportune (Ctssm) e in modo trasparente – è la linea del primo cittadino –. Altri tavoli sono di supporto alla parte tecnico-politica, ma non sono decisionali e si devono intendere come approfondimento. Oggi è tempo di guardare avanti e lavorare per garantire il miglior servizio ai cittadini. Continuare a insistere su documenti legati a tavoli del passato significa distogliere l’attenzione dalle reali esigenze del territorio, su cui invece siamo pienamente impegnati".

In questo senso, il sindaco Panieri ribadisce le ‘priorità’ individuate per la sanità imolese: "Ridurre le liste d’attesa, rafforzare gli organici, aggiornare le attrezzature e garantire servizi sanitari di prossimità e qualità. Inoltre – conclude il primo cittadino –, riteniamo fondamentale concludere il percorso di riordino del Montecatone Rehabilitation Institute".

