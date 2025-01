Il futuro dell’Ausl . Fabi blinda l’autonomia: "Servizi da valorizzare"

Il "ruolo strategico" dell’istituto di riabilitazione di Montecatone, la governance dell’Ausl (il mandato del direttore generale Andrea Rossi è in scadenza) e gli investimenti previsti nelle infrastrutture sanitarie, tra cui la nuova camera mortuaria al Santa Maria della Scaletta e la futura Casa della comunità all’ospedale vecchio. Questi i temi al centro dell’incontro, avvenuto l’altra mattina a Bologna, tra il nuovo assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi, e il sindaco Marco Panieri. Presenti anche il consigliere regionale Fabrizio Castellari, rappresentante del circondario nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, e lo stesso dg Rossi.

"L’incontro, dal carattere conoscitivo e programmatico, ha permesso di discutere delle prospettive della sanità pubblica nel territorio imolese", hanno fatto sapere ieri dal Comune. "L’assessore Fabi ha ribadito l’impegno della Regione nel preservare la qualità e la prossimità dei servizi sanitari, garantendo l’autonomia del distretto sanitario imolese e valorizzandone le specificità e rafforzando il coordinamento a livello metropolitano e la rete con le altre Aziende", è sempre la ricostruzione del Municipio. Non a caso, l’incontro viene definito "positivo e concreto" dal sindaco Panieri, mentre dal Comune parlano di "importante passo di continuità e rilancio verso lo sviluppo e il potenziamento della nostra sanità locale, che passa soprattutto dai professionisti e dagli operatori impegnati ogni giorno in prima linea".

Il faccia a faccia è arrivato poche settimane dopo l’ennesima puntata della telenovela sull’autonomia dell’Ausl imolese. In quella circostanza, era stato il rettore dell’Università di Bologna, Giovanni Molari, a sollecitare la Regione ad accorpare le Aziende sanitarie dell’area metropolitana. Era arrivato l’altolà di Panieri, seguito dalle rassicurazioni del nuovo presidente della Regione, Michele de Pascale, che in campagna elettorale si è speso per l’autonomia imolese. E anche il sindaco metropolitano Matteo Lepore era sembrato più cauto che in passato sull’ipotesi accorpamento.

Quanto a Montecatone, nelle scorse settimane era toccato invece al predecessore di Fabi, l’ex assessore Raffaele Donini, oggi consigliere regionale del Pd, tracciare, sempre in campagna elettorale, una tabella di marcia per dare una nuova veste giuridica (attesa da anni) a Montecatone. L’istituto di riabilitazione cittadino è infatti desideroso di maggiori fondi ministeriali per la ricerca e di migliori condizioni per i propri dipendenti: da società privata di diritto pubblico (una Spa i cui azionisti sono l’Ausl al 99,4% e il Comune per il restante 0,6%) a istituto pubblico. "Servono una legge regionale, che mi impegno a presentare nella prossima legislatura, e il consenso del ministero dell’Economia e delle Finanze", era stata la strada indicata da Donini. I tempi: "L’iter di legge è pensabile che si concluda nel 2025". Oltre che dai vertici di Montecatone, il cambio di passo è auspicato anche dai sindacati, intenzionati a garantire migliori condizioni ai dipendenti dell’istituto.

Nel frattempo, Panieri e Rossi presenteranno oggi in conferenza stampa i nuovi direttori delle unità operative di Otorinolaringoiatria e di Anatomia Patologica, rispettivamente Daniele Perano e Adele Fornelli, e il nuovo assetto organizzativo dell’ospedale Santa Maria della Scaletta. red. cro.