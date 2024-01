Il futuro dell’Autodromo: "Il Circus in Italia fino al 2030?. Al lavoro, ma gli ostacoli ci sono"

È una corsa a ostacoli quella verso la conferma Gran premio di Formula 1 fino al 2030. Un tragitto che Imola e Monza stanno percorrendo, ormai da mesi, in tandem. "Ci stiamo lavorando, naturalmente ci sono difficoltà di carattere amministrativo ed economico", ha spiegato ieri il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, a margine dell’avvio dei cantieri per l’ammodernamento del circuito brianzolo. Per l’Enzo e Dino Ferrari, chiamato al pari dell’impianto lombardo a importanti lavori di restyling, la questione è soprattutto di soldi.

Se Monza, che ha anche varie questioni burocratiche da risolvere, per stessa ammissione di Sticchi Damiani gode di "un contratto molto più basso di quelli europei", Imola con i suoi 25 milioni paga poco di più. Dunque, in vista della scadenza del prossimo anno, serve uno sforzo ulteriore. Si lavora a un contratto unico da 300 milioni di euro complessivi (30 a gara) per tenere i due Gran premi in Italia per un ulteriore lustro. La trattativa va avanti da mesi.

Il punto di partenza è l’attuale contratto, coperto in parte da Istituto per il commercio con l’estero (Governo), ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Regione. Mettono cinque milioni ciascuno, che si sommano ai due milioni stanziati dal Con.Ami. Il resto è a carico di Aci, che gestisce la vendita dei biglietti (11 milioni incassati nel 2022) e, a fronte delle forti spese organizzative, riesce a chiudere l’evento sostanzialmente in pari (52mila euro di passivo nell’ultima gara disputata prima dell’annullamento del 2023) a fronte però di ricadute enormi per il territorio. Riproponendo lo stesso schema, bisogna che ciascuno degli ‘azionisti’ di questa cordata alzi la propria quota di partecipazione.

E poi ci sono i lavori di modernizzazione dell’Autodromo (invocati dai vertici della Formula 1) attraverso la sopraelevazione del corpo box con la costruzione di una nuova area hospitality. Il Con.Ami ha già messo a bilancio tre milioni dirottati dalla riqualificazione dell’ex tribuna ecologica, che verrà riportata a prato senza più seggiolini. La Regione ha annunciato che contribuirà con due milioni. Ma l’alluvione di novembre ha acuito i problemi evidenti dal maltempo di maggio, con l’acqua che ha invaso il paddock 2. Di milioni, in questo caso, ne servono 8,5. Dovrebbero arrivare dal Governo, tramite la struttura commissariale del generale Francesco Paolo Figliuolo. E serviranno alla messa in sicurezza dell’intero tratto urbano del Lungofiume.