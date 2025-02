Il futuro dell’ex Circoli. Si cercano investitori : "Ma servono 5 milioni"

Serve un investimento da oltre cinque milioni di euro per rilanciare l’ex Circoli di via Orsini. E oltre che di un progetto serio c’è bisogno di una "gestione solida che sia in grado di ripagare in un tempo di una quindicina d’anni i proprietari". A fare il punto su uno degli immobili più noti e discussi della città, sempre più a rischio degrado, è l’assessore Pierangelo Raffini.

Il ragionamento del titolare della delega al Centro storico parte dalla recente sollecitazione di un lettore del Carlino, che chiedeva al Comune di tutelare il decoro dello storico immobile (ceduto dal Municipio ai privati nel 2013 per quasi 1,8 milioni destinati al finanziamento dei lavori nei centri sociali di Sasso Morelli e Sesto Imolese) coinvolgendo aziende locali e banche nella ristrutturazione dell’edificio oggi nelle mani di una società immobiliare che lo ha rimesso in vendita.

"Nonostante diverse proposte di riqualificazione, l’edificio non ha ancora trovato una nuova destinazione d’uso – ricorda Raffini –. Io e il sindaco ci siamo impegnati fin dal nostro insediamento per trovare fondi specializzati in questi recuperi o soggetti che potessero avere interesse a una gestione post riqualificazione, ma l’operazione non è semplice per diversi motivi".

L’immobile, già Casa del Dopolavoro, si sviluppa su quattro piani fuori terra e un seminterrato, per un totale di oltre 3mila metri quadrati e più di trenta locali.

"La struttura necessita di interventi di restauro, risanamento, riqualificazione funzionale e miglioramento sismico – sottolinea l’assessore –. È sottoposta a specifici vincoli a causa del suo valore storico e architettonico".

Costruito nel 1932 su progetto dell’architetto Guglielmo Romiti, l’edificio rappresenta un esempio significativo dell’architettura del periodo fascista. Di conseguenza, è tutelato per il suo valore storico e architettonico. "Tale tutela implica che qualsiasi intervento di riqualificazione o modifica debba essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche originali dell’edificio – ragiona l’assessore Raffini –. In particolare, sono necessari interventi di restauro e risanamento conservativo che preservino gli elementi distintivi dell’epoca, come le facciate, le decorazioni interne e la struttura complessiva". Sempre secondo quanto riferito dal titolare della delega al Centro storico, una stima fatta nel 2021 valutava in "circa cinque milioni di euro i lavori, oggi probabilmente lievitati, con un progetto di recupero allora basato su camere d’albergo, sale riunioni e ristorante". C’erano investitori interessati; ma poi non se ne fece nulla. E ora, che succede?

"Un progetto unicamente per un albergo non è fattibile, perché la ristrutturazione consentirebbe al massimo nove stanze e quindi potrebbe essere accompagnato da un salone eventi, un ristorante sulla terrazza, negozi al piano terra e una Spa nell’interrato – prosegue Raffini –. Altri utilizzi come ad esempio negozi, in questa fase storica, è difficile pensarli, viste le dimensioni, i limiti imposti dai vincoli di tutela e considerato che parliamo di una città non capoluogo di provincia". Quanto al ruolo delle banche in questa partita, "anche gli istituti di credito che un tempo erano interessati ad acquisire immobili oggi, dopo la crisi, hanno spesso il problema opposto – sottolinea l’assessore –. E comunque, in questa fase, non sono disponibili a investire su Imola gli importi di cui sopra".

Enrico Agnessi