Il futuro dell’ospedale. Nuovi primari in arrivo. Camera mortuaria, servono altri due anni

Non c’è solo l’annunciato arrivo del nuovo primario di Oculistica, Claudio Campa, che entrerà in servizio dal 7 gennaio 2026 dopo aver lasciato un incarico analogo a Biella, in cima all’agenda nomine dell’Ausl. Il 10 e il 19 novembre sono infatti in programma le selezioni dei direttori di struttura complessa di Gastroenterologia e si Medicina interna. Prima ancora, il 30 ottobre, ci sarà invece la scelta delle future guide di altri due settori: Amministrazione e Servizi sanitari e ospedalieri e territoriali e Programmazione e controlli direzionali. Più in prospettiva, si tratterà infine di trovare i nuovi timonieri per i reparti Igiene e sanità pubblica, Pediatria, Assistenza farmaceutica, Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro, Dipendenze patologiche.

A illustrare la tabella di marcia, ieri in commissione consiliare, il direttore sanitario dell’Ausl, Paolo Tarlazzi. Tra i problemi che caratterizzano oggi l’Azienda imolese, e in particolare l’ospedale Santa Maria della Scaletta, c’è la carenza di personale, anche se la direttrice generale Agostina Aimola ha ridimensionato ieri le difficoltà limitandole principalmente alla parte infermieristica. Altro tasto dolente, per la sanità locale, le liste d’attesa per le prestazioni ambulatoriali. I vertici dell’Ausl ammettono le "criticità" sul fronte delle prenotazioni delle visite oculistiche, dermatologiche e diabetologiche, delle gastroscopie e della Tac al bacino.

"Nulla di ipercritico, ma prestazioni che dobbiamo governare", secondo Aimola. "Al di là delle difficoltà a livello ambulatoriale – aggiunge Tarlazzi –, il sistema garantisce la presa in carico per le patologie più critiche".

Capitolo camera mortuaria. L’iter per la nuova struttura all’ospedale nuovo, dal costo di tre milioni, attorno al quale nelle scorse settimane si sono scontrate Giunta e opposizione, è in oggettivo ritardo. Al momento, si aspetta ancora l’approvazione del progetto esecutivo. L’Ausl ha parlato ieri di "inizio attività" prevista per questo autunno. Poche settimane fa, il sindaco Marco Panieri contava ancora di aprire il cantiere "tra settembre e ottobre di quest’anno". Così non è stato. I lavori dovrebbero comunque concludersi, sempre secondo il quadro tratteggiato ieri in commissione dai vertici dell’Azienda sanitaria, nell’autunno del 2027.

Infine, la questione Cau e Pronto soccorso. Il Centro assistenza urgenza all’ospedale vecchio ha registrato un "incremento di accessi" nell’ultimo anno, sottolinea Tarlazzi. "E contestualmente – prosegue il direttore sanitario dell’Ausl – il Pronto soccorso ha visto una riduzione dei codici bianchi e verdi. Questo – conclude Tarlazzi – a dire comunque che una parte di quei pazienti si sono spostati. In realtà però i volumi non sono gli stessi: è evidente che con l’apertura del Cau si è andati a intercettare un bisogno non espresso. E strutture così, a Imola, hanno una propria giustificazione e un proprio senso".