Il futuro di Cra Venturini. Protestano i sindacati:: "Meno posti? Noi ignari"

Protestano i sindacati all’indomani dell’annuncio dell’atteso piano di riqualificazione della Casa residenza anziani di via Venturini. Un progetto di ristrutturazione molto vasto (investimento da oltre 1,3 milioni) che però porterà a un ridimensionamento delle capacità ricettive della struttura destinata a ospitare in futuro anche gli uffici Asp attualmente in affitto tra viale D’Agostino e piazzale Pertini. I posti letto disponibili scenderanno infatti da 144 (dei quali oggi solo 133 occupati a causa delle note carenze di personale socio-sanitario) a 50. E dovranno essere recuperati in altre strutture del territorio.

"Relazioni sindacali che possiamo definire corrette con le parti sociali avrebbero dovuto prevedere un confronto preventivo – reclamano Cgil-Cisl-Uil confederali, di categoria e dei pensionati –. Chi svolge un lavoro di rappresentanza deve essere informato di quanto sta per succedere, soprattutto se ha ricadute importanti sia sugli ospiti, le loro famiglie e le lavoratrici e i lavoratori che prestano servizio in Cra Venturini. Questi argomenti non devono essere rincorsi, ma devono essere trattati con i necessari approfondimenti così da gestire in modo chiaro i rapporti con i rappresentati dalle organizzazioni sindacali".

Il Consiglio di amministrazione di Asp ha approvato all’unanimità il Documento di indirizzo alla progettazione e lo schema contrattuale che porteranno, entro il prossimo anno, all’appalto dei lavori del primo stralcio, con avvio previsto nei primi mesi del 2027.

Il progetto interesserà in prima battuta i blocchi D ed E della struttura. Gli obiettivi principali sono: miglioramento sismico di almeno il 10%, come previsto dalla normativa; adeguamento degli spazi per accogliere nuclei specializzati, tra cui uno destinato a persone con gravi disabilità (10-20 posti) e uno per anziani (25-40 posti), riducendo le camere a quattro letti; ammodernamento degli impianti; riqualificazione delle finiture interne, sostituzione infissi, adeguamento antincendio; realizzazione di spazi innovativi per la non autosufficienza, come servizi di co-housing solidale e aree polifunzionali per attività aperte alla comunità.

Il percorso prevede diverse fasi: redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (entro 180 giorni), progettazione esecutiva (75 giorni), affidamento lavori tramite procedura negoziata e cantierizzazione dal 2027. L’Asp valuterà anche la possibilità di accedere ai bandi regionali per il miglioramento energetico e sismico degli edifici pubblici e al Conto Termico 2.0.

"Cgil-Cisl-Uil confederali, di categoria e dei pensionati hanno chiesto un incontro urgente alle amministrazioni coinvolte e alla presidente della cooperativa sociale Seacoop (soggetto gestore della Cra Venturini) – riferiscono sempre i sindacati –. Argomenti che coinvolgono centinaia di persone non possono essere trattati solo burocraticamente attraverso documenti formali o articoli di stampa, vanno elaborate e possibilmente condivise le varie fasi di questa ristrutturazione avendo ben chiari, almeno da parte nostra, il benessere degli ospiti e il mantenimento degli attuali livelli occupazionali di Cra Venturini".