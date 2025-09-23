Il futuro digitale in città: "In regione l’IA interessa"

Il futuro digitale parla emiliano-romagnolo. Al primo Festival della creatività sociale, ospitato nei giorni scorsi al teatro dell’Osservanza, sono stati presentati i dati del ‘Socialing Institute’ di Milano che mostrano come la regione sia tra le più dinamiche in Italia nell’adozione dell’Intelligenza Artificiale e delle tecnologie innovative.

Secondo l’analisi, nell’ultimo anno circa il 40% delle imprese emiliano-romagnole ha dichiarato di voler investire in cloud, big data, automazione e cybersecurity. All’interno di questo gruppo, quasi una su tre intende avviare progetti basati sull’IA. In termini assoluti, significa che il 15% delle imprese regionali guarda con decisione all’intelligenza artificiale come ambito prioritario di investimento.

"Quella dell’intelligenza artificiale è una tecnologia dirompente – sottolinea Andrea Farinet, presidente del Socialing Institute e di Pubblicità Progresso –. Nel giro di tre anni sarà pervasiva nella nostra vita, nelle nostre relazioni, nella nostra quotidianità come l’energia elettrica. La nostra proposta è che l’Italia deve svegliarsi: dobbiamo capire che c’è mezzo bicchiere pieno e questa è una grande opportunità".

Grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa all’Osservanza è stata espressa da Raffaella Cantagalli, direttrice del Festival: "La partecipazione di istituzioni, studenti, imprese, realtà associative e cittadini ha confermato quanto sia forte, anche nel nostro territorio, il desiderio di innovazione sociale e di collaborazione. Questo risultato ci incoraggia a guardare avanti: siamo già al lavoro per preparare la seconda edizione".