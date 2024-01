Il futuro in ospedale . Chirurgia robotica, primo anno con lo sprint. Oltre 300 interventi

Trecentoventi interventi (una settantina in più del previsto) tra Chirurgia generale, Urologia e Ginecologia. E la prospettiva di raggiungere quota 400 operazioni all’anno già nel 2024, garantendo vantaggi ai pazienti (tempi di recupero più brevi e migliori risultati estetici-funzionali) e riducendo lo stress fisico dei medici. Presentato ieri a Palazzo Sersanti il bilancio, al quale hanno contribuito anche i professionisti del Sant’Orsola, dei primi dodici mesi di attività della sala operatoria che ospita il sistema Da Vinci Xi all’ospedale Santa Maria della Scaletta. Si tratta, come ormai noto, della piattaforma robotica più evoluta e diffusa nel mondo, acquisita a inizio 2023 dall’Ausl grazie alla donazione di Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, che ne ha finanziato il noleggio operativo triennale. "Un investimento che ha avuto un impatto molto positivo, a livello di risultati, sul territorio – sottolinea Rodolfo Ortolani, presidente dell’ente di Palazzo Sersanti –. Una macchina subito operativa, che ci ha dato grande soddisfazione. Quando due anni fa abbiamo cominciato a parlare di chirurgia robotica, ci siamo fatti tante domande sulla sostenibilità dell’intervento. Ma questo è un esempio perfetto di cosa deve fare una Fondazione come la nostra che opera sul territorio: avere un ruolo integrato con la comunità per capire quali investimenti realizzare".

Nelle parole di Ortolani, il sistema Da Vinci Xi, il cui valore di mercato si aggira attorno ai due milioni di europer l’acquisto , è un "elemento di grandissima attrattività" per il Santa Maria della Scaletta. "Oggi in ospedale ci sono professionisti che senza robot non sarebbero arrivati", ricorda il presidente della Fondazione, secondo il quale il problema delle dimensioni limitate di una realtà territoriale come quella imolese può "essere superato dalla capacità di fare squadra e lavorare in rete".

A fronte di risultati giudicati appunto "decisamente positivi", Palazzo Sersanti è pronto a confermare in futuro il proprio sostegno economico all’operazione. "Il contratto prevede tre rate e poi altre due potenziali – spiega Ortolani –. Ma come nel caso del leasing per le auto, è possibile che tra un anno ci sia un macchinario più efficace. E allora lo si andrà a valutare. Alla scadenza sapremo cosa fare, sia un senso che nell’altro".

Da parte sua, il sindaco Marco Panieri ribadisce una volta di più "l’importanza dell’investimento anche per il territorio metropolitano. Pur in un momento difficile per la sanità, tra Covid e caro energia, abbiamo sempre cercato – rivendica il primo cittadino – di dare insieme le giuste risposte. Un gioco di squadra che ha portato la Fondazione a investire sull’Azienda sanitaria e a potenziare il rapporto con l’Università di Bologna".

Il riferimento è al fatto che una parte degli interventi chirurgici vengono compiuti dai professionisti del Sant’Orsola per l’attività di Urologia e Ginecologia.

"Il traguardo è stato raggiunto anche in virtù dell’accordo di collaborazione che abbiamo con Bologna – ricorda il direttore generale dell’Ausl, Andrea Rossi (nel tondo con Ortolani) –. Ma il dato dei 320 interventi in un anno non rende ragione della complessità di questa cosa. La possibilità di crescere ancora nel 2024? Sì, credo che ci sia un margine. Siccome l’asticella dei numeri va alzata ogni anno, credo che un volume totale di 400 interventi all’anno sia alla nostra portata. È quello il numero verso cui tendere, di cui circa 100 che ci aspettiamo vengano fatte dalle due equipe ospitate a Imola".