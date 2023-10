Il Gal progetta il futuro: "Sostenere le aziende"

Quattro assemblee pubbliche sovracomunali, di cui una nel cuore della vallata del Santerno, per concordare le priorità di intervento e di spesa del prossimo quadriennio. Il consorziopubblico privato Gal (Gruppo di azione locale, ndr) dell’Appennino Bolognese chiama a raccolta cittadini, imprenditori, istituzioni e portatori di interesse locali per delineare al meglio le strategie operative future. Il modo migliore per focalizzare la direttrice che porta alla candidatura per la gestione dei fondi Leader europei nel periodo 2023-2027. Dopo Pianoro e Vergato, e in attesa di raggiungere Zola Predosa, riflettori puntati lunedì alle 20.30 sul teatro sala polivalente di via Padre Luigi Zoffoli a Borgo Tossignano. La Regione Emilia-Romagna, infatti, ha messo a disposizione dei Gal, per quanto riguarda i quattro anni di riferimento, un budget complessivo di 58 milioni di euro da ripartire tra i progetti selezionati ed ammessi a conclusione dell’apposita istruttoria. "Confidiamo di dare continuità al lavoro svolto fin qui sul territorio dell’appennino – spiega Tiberio Rabboni, presidente del Gal –. Con le risorse stanziate dagli uffici di viale Aldo Moro, negli ultimi tempi, abbiamo concesso contributi a fondo perduto a 244 piccole imprese agricole, 161 del commercio, dei servizi e dell’artigianato e a 18 soggetti pubblici locali come unioni di comuni, enti parco e consorzi di bonifica".

Non solo. "L’iniziativa del Gal è stata apprezzata ovunque perché ha concretamente contribuito a contrastare l’ulteriore abbandono dei centri minori e dell’attività agricola – continua –. Ma anche a sostenere i progetti di riqualificazione dell’offerta turistica locale e tante piccole imprese".

I soci pubblici e privati del Gal hanno già approvato, nel corso di una recente assemblea generale, le linee guida della strategia con la quale candidarsi alla gestione dei fondi 2023-27. Il documento verte su due temi cruciali per l’appennino bolognese quali i sistemi di offerta socioculturale e turistico-ricreativa locale e quelli legati al cibo, ai distretti ed alle filiere agricole e agroalimentari. Impegni che verranno illustrati nel corso delle quattro assemblee e, con il contributo dei partecipanti, verificate, integrate, precisate o eventualmente emendate. Un passaggio importante anche per la vallata del Santerno, a maggior ragione dopo i tanti danni creati da frane e smottamenti innescati dall’alluvione della scorsa primavera, rappresentata nel consiglio del Gruppo di Azione Locale dell’Appennino Bolognese dal sindaco di Fontanelice Gabriele Meluzzi, membro delegato del Nuovo Circondario Imolese.

Mattia Grandi