Il Gallo ’firma’ la mostra: "Un’emozione unica. Mi sono commosso"

"Sono orgoglioso di Imola. Tutto questo successo della mostra, per me, è commovente. Non me l’aspettavo di sicuro. Anzi, avevo detto: chi vuoi che venga? E invece all’inaugurazione, una settimana fa, c’era la gente in fila. Una cosa bellissima. Vedere tutte quelle foto, di quando avevo anche 18 anni, mi ha commosso". Il Gallo è una leggenda. Non solo per Imola e per gli imolesi. Ma a livello nazionale. Perché Claudio Golinelli, storico bassista di Vasco Rossi, ogni giorno continua a fare la storia della e nella musica italiana. E quelle foto esposte a Palazzo Sersanti, che celebrano il genio del basso, sono un giusto riconoscimento a un mostro sacro del rock che ha dato il ritmo e le note a voci come quelle di Gianna Nannini, Franco Battiato e Adriano Celentano, oltre al Blasco, compagno di una vita.

Ieri sera, dalle 20 alle 21, il Gallo è entrato ancora una volta, dopo l’inaugurazione di venerdì scorso, tra gli scatti di ’Siamo solo io – Una vita tra alti e bassi’. Questa volta lo ha fatto con in mano un pennarello, per firmare autografi a chiunque passasse di lì e per lasciare il segno nei quadri fotografici che lo rappresentano. In una sola settimana i numeri della mostra multimediale, ricca anche di un filmato inedito in sala Mazzanti, sono stati da record. Solo nel weekend scorso sono arrivate a Imola oltre 500 persone. Da tutta Italia. Chi dalle Marche, chi dal Veneto, chi dalla Lombardia. Fan, amici, amanti del genere. Tutti uniti per il Gallo.

"Mi commuovo – racconta Golinelli a il Resto del Carlino –. Per me è proprio bello, dopo anni e anni di duro lavoro. Un successo così non me l’aspettavo proprio. Imola è la capitale della Formula 1 nel mondo. Ancora mi ricordo quando da piccolo giravo dentro l’Autodromo, che era aperto, in bicicletta". E le foto nella mostra, allestita dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e curata da Marco Isola, tornano indietro proprio fino agli anni 60’, quando il Gallo era giovanissimo. Classe 1950, oggi ha 74 anni. Nel 2020 ha subito anche un trapianto di fegato dopo che nel 2008 gli era stato scoperto un tumore. E oggi, all’ingresso della mostra, ecco che ha deciso di mettere in vendita delle spillette. Con una donazione da un euro in su è possibile infatti aiutare l’Aido, Associazione italiana per la donazione di organi. "Devo ringraziarli, sempre. Grazie a loro sono ancora qua". Ci scherza su parlando di ’Fegato, fegato spappolato’. "Perché ’Vado al massimo’", continua.

Che dire, la mostra invece va "a gonfie vele", citando Vasco Rossi. Perché questo viaggio nella carriera di Golinelli è un’occasione unica di incontro e socialità, nel segno di un musicista che ha fatto del basso un linguaggio universale, capace di unire qualsiasi generazione. Perché il Gallo "è un concittadino che ha portato il nome di Imola sui più grandi palchi internazionali", ha detto Silvia Poli, presidente della Fondazione. La mostra in piazza Matteotti, a ingresso gratuito e con la possibilità di vedere anche strumenti originali e oggetti personali del Gallo, proseguirà fino al 28 settembre. Un omaggio vero e proprio a uno nato sotto l’Orologio. Se vi chiedete ’cosa succede in città’, sappiate che c’è la mostra sul Gallo. Insomma, ’un gran bel film’.