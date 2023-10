Il Garganello d’oro all’artista Cibo : "Opere culinarie contro l’odio"

"L’ho sempre fatto per me, è un lavoro che andava fatto e qualcuno doveva farlo. Ma mi fa piacere che anche voi lo riconosciate con questo premio, perché tante volte mi sento veramente da solo. Con i miei interventi spero sempre di stimolare, oltre alla fame e alla cultura culinaria, l’impegno civico di tutti". Parola dello street artist Cibo, al secolo Pier Paolo Spinazzè, che ha ricevuto ieri sera dalle mani del sindaco Marco Panieri il Garganello d’oro durante un’iniziativa al centro giovanile Ca’ Vaina.

Autore dell’immagine ufficiale del Baccanale, il veronese Cibo nelle sue opere utilizza pietanze e piatti della tradizione italiana e mediterranea per coprire, in accordo con le comunità che abitano gli spazi nei quali va a intervenire, simboli e scritte d’odio sui muri. Piatti di pasta contro i deliri ‘no vax’, bignè al posto delle svastiche e caprese a cancellare frasi razziste. Un’azione di decoro, un gesto d’amore per il proprio Paese e la sua cultura, utilizzando un linguaggio semplice e accessibile a tutti a cui, pare superfluo specificarlo, gli italiani sono particolarmente sensibili.

"L’amministrazione comunale conferisce il premio ‘Garganello d’oro per la promozione della cultura del cibo 2023’ allo street artist Cibo, al secolo Pier Paolo Spinazzè, per l’impegno sociale dimostrato nella lotta al degrado – sono le motivazioni del riconoscimento – utilizzando la sua arte quale mezzo di riqualificazione urbana. Con la sua opera, Spinazzè sottolinea l’importanza del cibo e della tradizione culinaria come mezzo di dialogo inclusivo e di integrazione, in contrasto al linguaggio d’odio, figlio di una ‘non cultura’ basata sull’odio e sull’esclusione".

Assegnato ogni anno, a partire dal 2003, a personaggi o enti che si distinguono nella promozione della cultura del cibo, per la prima volta nella storia della manifestazione il Garganello d’oro viene consegnato a un illustratore. Questo l’albo dei premiati: 2022, Stefano Accorsi; 2021, Fondazione Banco Alimentare Emilia-Romagna Onlus; 2020, Fondazione Casa Artusi di Forlimpopoli; 2019, Rosanna Marziale; 2018, Patrizio Roversi; 2017, Anna Kauber; 2016, Libera Terra; 2015, Massimo Bottura; 2014, Andrea Segré; 2013 Michael White; 2012, Lorenzo Vacchi; 2011, Licia Granello; 2010, Clara Sereni; 2009, Vito; 2008, Massimo Montanari; 2007, Gianluigi Morini; 2006, Eugenio Del Toma; 2005, Gianni Mura; 2004, Carlin Petrini; 2003, Gualtiero Marchesi.