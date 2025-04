Il gemellaggio della Croce rossa. Delegazione in visita a Weinheim

Un’importante occasione di scambio di conoscenze, nonché di crescita, per il comitato imolese della Croce rossa italiana. Alcuni rappresentanti del comitato locale sono stati di recente in visita a Weinheim, in Germania, nella regione del Baden-Wurttemberg, ospiti della Deutsches Rotes Kreuz (società nazionale di Croce Rossa della Germania) per il consolidamento del gemellaggio tra i due comitati.

"Un evento che ha rappresentato un’opportunità unica per il confronto sulle diverse realtà operative, permettendo di approfondire strategie, modalità di intervento e pratiche consigliate per raggiungere gli obiettivi che la Cri si prefigge", sottolineano dalla Croce rossa imolese.

Ciò che unisce i due comitati "va oltre la distanza geografica: entrambi sono guidati dallo stesso movimento internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa, fondato su principi comuni di umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità", sottolinea Sandro Brunori, presidente della Croce rossa imolese, ringraziando i gemelli tedeschi per il calore dell’accoglienza ricevuta e facendo il punto sull’importanza della condivisione di esperienze, che rafforzano il legame tra i due comitati, ponendo le basi per una collaborazione sempre più solida e proficua.

Alla visita a Weinheim hanno partecipato, oltre al presidente Brunori, la vice presidente del comitato imolese, Denise Bertini, e i consiglieri Silvia Cavina, Andrea Pirazzoli e Francesco Zanella. Una delegazione della Drk di Weinheim a Imola è già prevista per l’inizio di settembre ed è stata stilata una bozza per scambio di volontari per manifestazioni che avranno luogo nel 2026.

"Il sostegno delle amministrazioni comunali di entrambe le città dimostra l’impegno istituzionale nel mantenere viva questa collaborazione – concludono dalla Cri imolese –, che rappresenta un esempio positivo di solidarietà e scambio interculturale".