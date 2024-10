Il Giardino degli Angeli. Una rassegna da tutto esaurito. E ora porte aperte alle scuole

Una rassegna da tutto esaurito, e un autunno che riapre le porte (anche) alle scuole. Il Giardino degli Angeli ha mandato in archivio un’estate di splendide soddisfazioni, con la sua rassegna ’I Suoni degli Angeli’ che ha fatto segnare ancora una volta un record di presenze, e ha riaperto subito dopo i suoi cancelli per tornare a ospitare i centinaia di visitatori che, senza limiti di stagione, corrono a visitare quello che dal 2021 è stato anche scelto tra i ’Luoghi del cuore’ del Fai (secondo luogo più votato in tutta l’Emilia Romagna, 47esimo in Italia).

Partendo dal passato prossimo, la rassegna ’I Suoni degli Angeli’ ha fatto segnare un nuovo trionfo anche in questo 2024. I tre appuntamenti serali a cavallo tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, con artisti del calibro di Fabio Concato, il duo Silvia Mezzanotte-Carlo Marrale e l’insolito terzetto composto dal giornalista Marino Bartoletti assieme al Duo Idea, hanno portato una marea di pubblico al Giardino, costringendo ad optare, per accontentare tutti, allo schermo gigante esterno all’angolo verde di via Bassi, anche questo gettonatissimo.

"Non so quanti siano stati, ma sono stati tanti – sorride Valerio Varignana, assieme alla moglie Antonella fondatori del Giardino dedicato alla figlia Sara prematuramente scomparsa –. L’impegno è stato come sempre gravoso, ma la soddisfazione di vedere il Giardino così pieno ripaga davvero tutti gli sforzi".

Per molti ’I Suoni degli Angeli’ è diventato ormai un appuntamento estivo irrinunciabile.

"Abbiamo tantissimi castellani – continua –, e questo ci fa davvero piacere, ma negli anni abbiamo trovato affezionati che arrivano anche dal Modenese, dal Ravennate, persone che si informano settimane prima, e che non si perdono neppure un appuntamento nonostante la distanza".

Così diventa difficile non pensare ad un edizione 2025.

"Essendo eventi gratuiti, solo l’aiuto degli sponsor ci può permettere di portare avanti questo appuntamento. Noi tutta la buona volontà la metteremo, e se ci saranno le condizioni, non ci tireremo indietro".

Un leitmotiv che riguarda anche la vita ‘quotidiana’ del Giardino: "E’ grazie a chi ci viene a trovare e offre un piccolo contributo che riusciamo a portare avanti questa realtà e ad aiutare le associazioni che hanno bisogno. Di cosa ci sarebbe bisogno? Qualche volontario, anche non giardiniere professionista, che avesse voglia di dedicare con costanza qualche ora a piccoli lavoretti, lo accoglieremmo a braccia aperte", lancia il sasso Varignana. Intanto con i cancelli sempre aperti ogni giorno dell’anno, le visite proseguono anche in autunno, con una piacevole tradizione che si rinnova. "Sono diverse le scuole, anche non castellane, che ci vengono a far visita – chiude –. Il Giardino è nato anche per avere una funzione per così dire didattica, quindi queste richieste ci fanno enorme piacere".

Claudio Bolognesi