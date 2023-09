Il Giardino Scaccia Pensieri. Farmacie Sfera in campo per la nuova area verde

E’ stato inaugurato nei giorni scorsi il nuovo ‘Giardino Scaccia Pensieri’ di Medicina.

Uno spazio verde che sorge proprio di fronte al centro diurno ‘Vita Insieme’ gestito dalla cooperativa sociale Solco ‘Ida Poli’ in convenzione con Asp. E sono stati gli stessi ospiti della struttura a dare il nome a questo luogo armonioso e curato nei minimi dettagli aperto a tutta la collettività. Il risultato di una bella sinergia tra Farmacie Sfera, che ha donato i fondi necessari per la realizzazione, ed i volontari dell’associazione ‘Nel Giardino, nella Natura’ che hanno ideato il progetto e lo hanno materialmente realizzato. La location ideale per un momento di relax o la lettura di un buon libro seduti su una panchina. Ma anche per fare una passeggiata o, più semplicemente, godere dei profumi e dei colori della natura lasciando fluire i pensieri positivi. Una cornice magica a misura di città inaugurata alla presenza del sindaco Matteo Montanari, del presidente di Sfera Roberto Rava, dei volontari Giovanni Gardenghi e Patrizia Baldi, della presidente della ‘Ida Poli’ Monia Cobianchi e del parroco don Marcello Galletti. Presenti anche tutti i servizi di Asp con gli ospiti del centro diurno, delle due case residenza anziani di Medicina e degli appartamenti protetti insieme a tanti cittadini.

"La cura degli spazi pubblici è qualcosa di prezioso – ha detto il primo cittadino Matteo Montanari –. Oggi la nostra città e il centro diurno sono ancora più verdi e più accoglienti". Soddisfatto Roberto Rava al timone di Sfera: "Come realtà pubblica, nata dall’incontro di più municipi del territorio, è un vero piacere sostenere con concretezza uno splendido progetto che va nella direzione della comunità – ha sottolineato –. Un bel modo per rafforzare, con funzionali percorsi di carattere sociale, il comparto sanitario locale. Tra le mission della nostra azienda c’è anche l’impegno a convertire molti dei positivi risultati economici in investimenti utili a favore della collettività".