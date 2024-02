Il Giorgio Buttazzo Trio sul palco del Bubano Blues

Al Bubano Blues Festival martedì arriva il Giorgio Buttazzo Blues Trio con special guest Mecco Guidi all’organo hammond. Buttazzo, classe 1962, è un chitarrista eclettico che ha collaborato con artisti di rilievo nazionale e internazionale come Maurizio Crozza, Gialappa’s Band, Elio e le Storie Tese, Ornella Vanoni, Jeff Healey, Tommy Emmanuel, Duck Baker, Stanley Jordan, Elliott Murphy e Willie Nile. Nella sua performance live spiccano alcuni dei capolavori immortali dei Pink Floyd, di Stevie Winwood e dei Creedence Clearwater Revival ovviamente rivisitati in chiave blues. Sul palco della sala civica, con Buttazzo, anche Andrea Alessi (basso), Lele Veronesi (batteria) e Mecco Guidi. Prima dello show, come sempre, dalla Cena Blues a base di pesce (prenotazioni 331 3382041 – 333 4989269).