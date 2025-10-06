Il giorno del dono in municipio. Ospite d’onore è il prof Zamagni

Imola si prepara a celebrare il ‘Giorno del Dono’ con un’iniziativa speciale del Consiglio comunale. Giovedì 9 ottobre, a partire dalle 17, l’Aula di piazza Matteotti ospiterà una seduta straordinaria dedicata alla riflessione sulla cultura del dono, alla presenza di cittadini e ospiti di rilievo. La legge del 14 luglio 2015, numero 110, ha istituito questa ricorrenza per promuovere la consapevolezza e l’importanza del dono come forma di impegno e partecipazione civica. Azioni donative intese non solo come elargizioni economiche, ma pure come gesti di solidarietà, volontariato e partecipazione sociale. L’obiettivo è far comprendere che il dono rappresenta un contributo concreto alla crescita della società, un modo per mettere in pratica i valori della libertà e della solidarietà sanciti dalla Costituzione.

Per valorizzare questa ricorrenza, la presidenza del Consiglio Comunale di Imola, in accordo con la conferenza capigruppo, ha organizzato una seduta straordinaria che vedrà la partecipazione del professor Stefano Zamagni, già docente all’Unibo, presidente dell’Agenzia italiana per il Terzo Settore e presidente della Pontificia accademia delle scienze sociali.

Saranno presenti anche il sindaco Marco Panieri, il presidente del Consiglio Comunale, Roberto Visani, e il vicepresidente Nicolas Vacchi, insieme a rappresentanti dell’Asp, del volontariato, dell’associazionismo e della cooperazione sociale. La seduta si concluderà con gli interventi dei gruppi consiliari e dell’assessora al Welfare Daniela Spadoni. "Questo Consiglio comunale vuol essere l’occasione per una riflessione comunitaria sulla cultura del dono – spiega il presidente Visani –. Nel nostro territorio sono presenti diverse esperienze che vogliamo valorizzare, mettere in rete e contribuire a fare crescere. Solo chi è generoso è generativo e noi abbiamo bisogno di generosità per costruire insieme un futuro di fraternità e di pace".