Il giovane Pertini e l’impegno per la libertà Il film al teatro Jolly

Si avviano alla conclusione le celebrazioni del 78° anniversario della Liberazione promosse dall’Amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme. Il prossimo appuntamento è domani alle 21, al cinema teatro Jolly in via Matteotti 99, con il film “Il giovane Pertini. Combattente per la Libertà”, diretto da Giambattista Assanti e Stefano Caretti (Italia, 2019, durata 97 minuti) con Dominique Sanda, Gabriele Greco, Gaia Bottazzi. La proiezione fa parte del cineforum “La Resistenza non è un film” a cura di Anpi Castel San Pietro Terme. L’ingresso è libero. Inoltre in questi giorni una delegazione dell’Amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme, composta dall’assessora Barbara Mezzetti e dalla consigliera Fabrizia Capitani, è in trasferta per partecipare all’incontro internazionale al lager nazista di Mauthausen e alla manifestazione commemorativa nell’ambito dei Viaggi d’Istruzione a cura di Aned. In seguito all’emergenza maltempo che si è verificata nei giorni scorsi, è stata invece sospesa per motivi di sicurezza l’ultima iniziativa “I sentieri della memoria: commemorazione dei fatti d’arme avvenuti a Montecalderaro e Montecerere”, in programma mercoledì 10 con la partecipazione delle classi quinte delle scuole primarie Sassatelli e Albertazzi. Programma completo e gallerie fotografiche nel sito del Comune di Castel San Pietro Terme https:www.comune.castelsanpietroterme.bo.itnotizia78anniversario-della-liberazione-il- programma-delle-celebrazioni-a-castel-san-pietro-terme e nella pagina Facebook www.facebook.comcspietro (clicca “mi piace” per seguire le iniziative).