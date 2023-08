Il giro di boa del 2023 Cassa di Ravenna, patrimonio rafforzato e utile in crescita

Utile netto in crescita del 25% e solidità patrimoniale rafforzata. Il Consiglio di amministrazione della Cassa di Ravenna, presieduto da Antonio Patuelli, ha approvato su proposta del direttore generale Nicola Sbrizzi i bilanci del primo semestre 2023 individuale della Cassa e consolidato del gruppo privato e indipendente che comprende tra l’altro anche la Banca di Imola. I risultati – ricordano dall’istituto di credito – non comprendono gli effetti derivanti dalla tassazione straordinaria applicabile a seguito del decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 agosto, in attesa dell’esame parlamentare e della conversione in legge.

Il bilancio della Cassa del primo semestre del 2023 registra un margine di interesse di 37 milioni di euro (+0,22%), commissioni nette di 25,2 milioni di euro (+0,65%), un margine di intermediazione di 77,2 milioni di euro (+0,65%), rettifiche e accantonamenti per rischio di credito, sempre prudenti, di 10,7 milioni di euro (-28,44%). Il risultato della gestione finanziaria è invece di 66,3 milioni di euro (+7,45%), i costi operativi, comprensivi dei costi obbligatori per salvataggi di banche concorrenti ammontano a 39,4 milioni di euro (-0,75%).

L’utile lordo della Cassa di Ravenna è salito a 26,7 milioni di euro (+21,40%); quello netto a 21,9 milioni di euro (+25,01%). La raccolta diretta da clientela è cresciuta a 4.461 milioni di euro (+3,40%), quella indiretta è di 5.307 milioni di euro (+4,45%), di cui 2.691 milioni di euro risparmio gestito (comprensivo dei prodotti finanziario-assicurativi). Diminuisce la domanda di prestiti, con impieghi di 3.224 milioni di euro (-2,39%).

Il totale dei crediti deteriorati netti della Cassa (sofferenze, inadempienze probabili e scaduti) diminuisce del 14,47% e rappresenta il 2,65% del totale dei crediti netti. Nel primo semestre dell’anno si è rafforzata ulteriormente la solidità patrimoniale della Cassa: il Cet 1 ratio al 30 giugno 2023 è del 20,52% e il Total capital ratio è del 22,15%.

Positivo anche il bilancio consolidato del Gruppo Cassa con un utile lordo di 28,2 milioni di euro (+43,38%) e un utile netto di 18,9 milioni di euro (+48,01%). Nel bilancio consolidato la raccolta diretta da clientela è cresciuta a 6.383 milioni di euro (+3,20%), la raccolta indiretta è di 7.414 milioni di euro (+4,20%). In calo la domanda di prestiti, con impieghi di 4.143 milioni di euro (-4,26%).

I coefficienti patrimoniali di vigilanza al 30 giugno confermano l’elevata patrimonializzazione complessiva del Gruppo Cassa: il Cet 1 Ratio è cresciuto al 15,13% rispetto al 7,85% richiesto dalle competenti autorità alla Cassa nel processo di revisione e valutazione prudenziale Srep, mentre il total capital ratio di Gruppo è cresciuto al 16,91% rispetto al 12,05% richiesto.