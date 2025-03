Il giudice del lavoro:: "Buoni pasto ai turnisti"

Una sentenza destinata a fare scuola. La sezione del Lavoro del Tribunale di Bologna ha accolto il ricorso presentato da una quarantina di membri del personale dell’Ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola, difesi dagli Avvocati Nicola Toscano e Olimpia Fortunato e sostenuti dal sindacato Fials, riconoscendo il diritto al buono pasto sostitutivo nei turni superiori alle sei ore quando l’accesso alla mensa è impossibile.

"Per anni questi professionisti hanno prestato servizio in orari notturni o in fasce escluse dal servizio mensa, spesso senza possibilità di pausa – commentano Alfredo Sepe e Stefano De Pandis di Fials –. In cambio, nessun buono. Il giudice ha messo la parola fine a questa ingiustizia: l’ospedale dovrà risarcire i ricorrenti. Si parla di 4,13 euro per ogni turno notturno svolto negli ultimi cinque anni a titolo di danno patrimoniale".

E ancora: "La sentenza riconosce che anche i lavoratori turnisti hanno diritto al pasto, che sia erogato in mensa o in forma sostitutiva – continuano dai vertici regionali e aziendali del sindacato -. L’impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell’orario di lavoro e per l’esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non ne fa decadere il diritto. Al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive, quindi ai buoni pasto".

Con una chiosa finale: "È lecito riflettere su quante sono le aziende sanitarie regionali che privano ancora gli operatori sanitari di diritti basilari come questi – concludono - e quante battaglie nelle aule dei tribunali saremo ancora chiamati a commentare".