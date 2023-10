Il Golf club apre le porte. Sport e prevenzione, è il giorno del Trofeo Lilt

Per il quinto anno si rinnova il matrimonio tra Golf Club "Le Fonti" e Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori. E si rinnova in un mese per nulla banale, anzi il più importante dell’anno, quello del nastro rosa, legato alla prevenzione contro il tumore alla mammella, che come sottoline Francesco Rivelli, presidente di Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Bologna), "resta il big-killer tra i tumori della donna", anche se, precisa, passi avanti ne sono stati fatti molti negli ultimi anni. I dati, infatti, parlano di "un aumento purtroppo sia nell’uomo, (dell’1,4%), e dello 0.7% nelle donne, ma con un tasso di mortalità che continua a calare di circa lo 0,5% ogni anno".

Un calo della mortalità dovuto "alla diagnosi precoce e allo screening, entrambi assolutamente basilari, oggi più di ieri", è la chiosa di Rivelli, preceduto durante la presentazione dell’iniziativa dalle parole dell’assessore Barbara Mezzetti che ha benedetto l’evento che vede protagonisti legati a doppio filo Lilt e "Le Fonti".

"Un evento che ci riempie di orgoglio. Ospitare una manifestazione come questa della quale il golf club castellano è diventato ormai casa significa per il nostro comune offrire un contributo all’associazione per la battaglia contro i tumori", ribadisce Mezzetti.

Il Trofeo Lilt si disputerà nelle 18 buche del "Le Fonti" nella giornata odierna, con supporto "fondamentale e del quale siamo davvero grati", la sottolineatura di Rivelli, di un nutrito gruppo di sponsor tra cui Pam Panorama ("alle iniziative di valore del territorio desideriamo offrire ogni volta che è e sarà possibile il nostro piccolo contributo", ci tiene a sottolineare Dominga Fragassi, marketing-comunicazine Corporate del gruppo), e la Farmacia del Borgo ("la farmacia dev’essere per la cultura della prevenzione e della salute, non solo occuparsi di distribuzione al banco del farmaco", le parole del titolare Massimiliano Fracassi).

Ricco di significato l’intervento del presidente del Golf Club castellano Ivano Serrantoni. "Da qualche mese a questa parte con l’innominabile tumore ho dovuto imparare a convivere – racconta – capendo di più e meglio che non dev’essere affrontato con terrore il tema, ma anzi in modo propositivo, facendo quanto più possibile informazione su quanto basilare sia la prevenzione".

Tra le tante iniziative nel corso della giornata (che sarà aperta a tutti, non solo ai giocatori che prenderanno parte al torneo), un curioso ed affascinante viaggio nella storia dei profumi legati ad epoche e avvenimenti degli ultimi 100 anni (percorso che si svolgerà a gruppi, della durata 45 minuti circa), e la sfilata di un gruppo di ex ginnaste olimpiche che saranno le "Donne in blu" della giornata, con abiti e accessori in tema.

Insomma, una giornata da non perdere che conferma ancora una volta quanto il Golf Club sia in prima linea per l’importante tema della salute.