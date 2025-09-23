Il golf come simbolo di solidarietà. Domenica a ’Le Fonti’ il Trofeo Lilt

Golf Club "Le Fonti" e Lilt stretti in un solo abbraccio di solidarietà. È stato presentato ieri in Comune in conferenza stampa il programma del Trofeo Lilt, giunto alla settima edizione, manifestazione messa in calendario per questa domenica e che verrà come da tradizione ospitata proprio dal Golf Club di viale Terme. L’evento, promosso dall’Associazione Metropolitana Lilt di Bologna – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, unisce sport e solidarietà con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e richiamare l’attenzione sull’importanza di stili di vita sani. "Eventi come il Trofeo Lilt – ha esordito la sindaca Francesca Marchetti –, rappresentano un momento significativo per la nostra comunità, perché uniscono sport, solidarietà e prevenzione. È fondamentale collaborare con associazioni che si impegnano a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e a promuovere la salute. Come amministrazione siamo orgogliosi di ospitare una manifestazione sportiva che, oltre a valorizzare il nostro territorio, contribuisca a diffondere messaggi così preziosi".

Alla conferenza stampa non è mancata la presenza ormai immancabile del Presidente emerito di Lilt Bologna Francesco Rivelli, in compagnia del presidente in carica Roberto Guizzardi. Assieme a loro, oltre a partner come la Farmacia del Borgo – ieri presente il titolare Massimiliano Fracassi – e Pam, a fare da padrone di casa il Presidente del "Le Fonti" Ivano Serrantoni, colui che ha avuto un ruolo fondamentale, a braccetto proprio con Rivelli, nel scegliere sin dalla prima edizione di dar vita a un Trofeo che sposasse sport e solidarietà, e che si colloca quest’anno all’interno del progetto nazionale "Sport è Salute-103 anni di prevenzione", aprendo di fatto le iniziative dedicate a "Ottobre Mese Rosa", il mese della prevenzione del tumore al seno.

"Il golf, con la sua capacità di unire concentrazione, movimento e socialità, diventa un’occasione concreta per ricordare che la salute passa anche attraverso stili di vita corretti. Con il Trofeo Lilt vogliamo coinvolgere i cittadini in un’esperienza piacevole, ma al tempo stesso utile a diffondere un messaggio di consapevolezza", sono state le parole di Guizzardi. La gara, strutturata con formula singola Stableford su 18 buche e quattro categorie, offrirà spazio sia alla competizione sia al divertimento, con premi ai migliori giocatori maschili e femminili, riconoscimenti per junior, senior, lady, master e soci Lilt, oltre a prove speciali dedicate alla precisione e alla tecnica. I vincitori avranno inoltre la possibilità di accedere alla finale nazionale, ospitata tra il Golf Club Le Fonti e il Golf Club Rendena.