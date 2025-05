Il governatore de Pascale: "Imola, città che sa unire. Per la F1 serve un patto"

Imola è una città che tiene insieme due territori. Una parte di Romagna di cui tutti andiamo fieri e orgogliosi. Parola del presidente della Regione, Michele de Pascale, arrivato ieri in città per partecipare a Caffè Carlino, evento organizzato nella sala Bcc per festeggiare i 140 anni del nostro quotidiano, prima tappa di una serie di appuntamenti che nelle prossime settimane toccheranno anche le altre città sede di redazioni.

"Il Carlino nasce in un momento importantissimo del nostro Paese – ha ricordato de Pascale, intervistato dal vicedirettore Valerio Baroncini, aprendo la serata che ha visto protagonisti volti noti e rappresentanti delle istituzioni cittadine –. L’Italia era stata unificata da poco, ma poi quelle grandi speranze vennero tradite, visto che arrivarono anni difficili per la libertà di stampa. In quella grande rinascita, Imola fu però un anello importantissimo della catena".

E oggi, nelle parole del presidente della Regione, la città "non è solo un luogo di cerniera" in quanto "ha legami fortissimi con il capoluogo e con la Romagna". Un "anello di una filiera industriale di tanti settori strategici per il territorio", nonché "una parte molto importante della nostra produzione industriale", ha elencato de Pascale.

A pochi giorni dal Gran premio di Formula 1, inevitabile un riferimento alle quattro ruote. "Il Circus e l’Autodromo non sono solo una risorsa in termini di presenze – ha sottolineato de Pascale –. Per l’Emilia-Romagna quell’evento è la rappresentazione di un segmento della produzione industriale collegato al motorsport". Da qui la necessità di mettere in campo ogni sforzo affinché la gara iridata, tornata in città nel 2020 dopo un’assenza di 14 anni, possa essere confermata anche dopo la scadenza contrattuale di quest’anno.

"Faremo tutto il possibile – è la promessa del presidente della Regione, che ha ribadito la posizione espressa pochi giorni fa in Autodromo in occasione della presentazione del Gp –. Non esiste un luogo più titolato, in tutta Europa, per ospitare la gara. Ora dobbiamo goderci questo straordinario evento: la città si è preparata al meglio, la Riviera è pronta ad accogliere i tifosi. La nostra prima carta da giocare per discutere di 2026, 2027 e 2028 è realizzare uno straordinario 2025".

In questa ottica, "serve un’alleanza forte", è l’auspicio di de Pascale, tornato ieri sera a chiamare in causa idealmente Roma: "Stiamo parlando con il ministro Abodi e il Governo, ma il tutto deve partire dalla volontà politica. E soprattutto, non mettersi a pensare a chi dare la colpa nel caso in cui le cose dovessero andare male. Quello sì che sarebbe un dibattito suicida; e lì non vogliamo andare".

Secondo il presidente della Regione, infatti, "deve vincere il sistema Paese: abbiamo le risorse e, se serve, anche un’altra Repubblica (San Marino, ndr). Poi – ha avvertito de Pascale – dobbiamo essere consapevoli che ci sono tantissimi Paesi nel mondo, dove lo spirito del panem et circenses è molto forte, che puntano al Gp. E sono competitor agguerriti. Dobbiamo essere determinati e anche un po’ arroganti. La partita la stiamo giocando, non dobbiamo porci limiti".

Infine, nella città di Andrea Costa, doveroso un ricordo dell’apostolo del socialismo. "La sua era una spinta per un’Italia diversa – ha ricordato de Pascale –. E la storia sarebbe stata diversa se quella rabbia, invece che avere quel tipo di risposta, fosse stata incarnata dal pluralismo. Ma c’era una parte d’Italia più rassicurata dal duce e da quella tragica vicenda".