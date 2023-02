Il governatore fa il pieno di voti

Primarie Pd ’sentite’ a Castel San Pietro. La partecipazione nei circoli è stata massiccia, con il dato del 79,3% che è stato accolto con grande soddisfazione dalla direzione, segno, ha dichiarato la segretaria dell’Unione castellana Francesca Farolfi, "che la nostra comunità politica sa attivarsi e partecipare in modo così significativo". Secondo la segretaria, succeduta a Francesca Marchetti, "attraverso la partecipazione al dibattito e al voto nei circoli è stato trasmesso un segnale di forte appartenenza e interesse alla vita del partito, un segnale di cui andare fieri. Ringrazio i segretari di circolo per il loro costante e prezioso impegno, tutti i volontari e tutti gli iscritti, che hanno contributo a questo successo di partecipazione con la consapevolezza del tanto lavoro che ci aspetta per rilanciare l’azione dei nostri circoli". Il momento più caldo per il centrosinistra arriverà a strettissimo giro di posta, con l’appuntamento con le primarie che è già stato fissato per il 26 febbraio. Il risultato del voto dei circoli di Castel San Pietro vede in nettissimo vantaggio Stefano Bonaccini con un 89,13% pari a 246 voti, segue staccatissima Elly Schlein a 9,42% con 26 voti e, a chiudere, Gianni Cuperlo con l’1,45%, corrispondente a 4 voti.

Claudio Bolognesi