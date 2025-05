Il Gp 2026 è tutto in salita. La rotazione con altre piste resta la via per il futuro

Un anno fa, di questi tempi, l’allora presidente nazionale dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani, gettava le prime ombre sulla permanenza del Gran premio di Formula 1 a Imola anche dal 2026. Ed era toccato a Stefano Bonaccini, che al tempo guidava la Regione, provare a rassicurare tutti sulla volontà comune delle istituzioni di non lasciare (di nuovo) la città orfana del suo evento simbolo.

Dodici mesi più tardi, il contratto di Imola con il Circus non è ancora stato rinnovato. Oggi si sa che per tenere il Gp all’Enzo e Dino Ferrari (ma non più ogni anno, bensì ogni 24 o 36 mesi) serviranno almeno 30 milioni a gara contro i 25 attuali. Bisogna aumentare dunque l’esborso economico, con i privati che potrebbero potenziare la cordata attualmente formata da Aci, Governo (anche tramite l’Ice – Istituto commercio esterno), Regione e Con.Ami.

Al momento, però, la strada per il rinnovo resta in salita. E le possibilità che Imola sia nel calendario del Mondiale 2026 di prossima pubblicazione tendono allo zero. A meno di non voler sperare nei prossimi mesi (solo) sulle defezioni altrui, l’unica via per non dovere dire di nuovo addio al Gp è quella della rotazione tra circuiti storici. Non una boutade, bensì un progetto concreto, messo sul tavolo per primo dal capo della Formula 1, Stefano Domenicali, nei mesi scorsi.

Alla presentazione dell’evento del 16-18 maggio, ieri in Autodromo, l’imolese Domenicali però non c’era. E ha inviato un messaggio video per dire che "Imola non è soltanto una tappa del calendario ma un luogo simbolico, carico di storia e di significato. La Formula 1 – parola del suo presidente e amministratore delegato – ha, da sempre, un legame profondo con Imola, che, non mai dobbiamo dimenticare, ha raccolto la nostra chiamata nel periodo del Covid quando non c’erano gare a sufficienza".

A differenza di qualche tempo fa, stavolta il numero uno del Circus non ha però parlato delle possibilità di rinnovo dell’Enzo e Dino Ferrari. E non è stato un bel segnale per la causa imolese nemmeno il forfait del ministro per lo Sport, Andrea Abodi, la cui presenza ieri mattina in Autodromo era stata annunciata alla vigilia.

C’è il tema della doppia gara in Italia (portato al centro della discussione nel recente passato proprio da Domenicali), con il sindaco Marco Panieri e il commissario straordinario di Aci, Tullio Del Sette, che ieri in conferenza stampa hanno cercato di ridimensionare il problema del dualismo con Monza, il cui contratto monstre fino al 2031 pesa però come un macigno in questa vicenda.

Il governatore Michele de Pascale, che ieri è sembrato il più convinto delle chance imolesi proprio come un anno fa Bonaccini, ha rievocato la possibilità di un legame con San Marino (quello che qui ha fatto la storia fino al 2006) proprio per aggirare l’ostacolo del doppio Gp nello stesso Paese. Dal Titano pare infatti che ci siano imprenditori interessati a entrare nel progetto, mettendo sul tavolo i 4-5 milioni che mancano.

Al di là dell’aspetto economico, le possibilità per Imola di restare nell’olimpo passano dai lavori di ammodernamento del circuito: messa in sicurezza del paddock attraverso il nuovo muro vicino al fiume Santerno (finanziato dal Governo tramite la struttura commissariale per la ricostruzione post alluvione), copertura della terrazza sopra i box (Regione, Con.Ami e forse ancora esecutivo centrale) e Casa degli eventi (fondi europei attraverso la Regione più risorse del Consorzio dei 23 Comuni) alla Tosa. E infine bisognerà curare al meglio gli aspetti organizzativi del prossimo Gran premio: dare un’immagine di efficienza e, al tempo stesso, conquistare i tifosi. Quasi vent’anni dopo l’ultimo Gp della prima parte della storia del Circus in città, Imola e il suo Autodromo sono di nuovo a un bivio cruciale.

Enrico Agnessi