Il gran finale dei motori. C’è l’Aci Racing Weekend

Spettacolo sportivo da non perdere questo fine settimana per l’ultimo evento agonistico del calendario motori 2025 dell’Autodromo. Al via oggi, dopo i primi test di ieri, il secondo appuntamento stagionale con l’Aci Racing Weekend. Si tratta di un evento imperdibile nel panorama italiano, che riunisce i principali campionati nazionali a quattro ruote in un’unica manifestazione.

In pista le categorie Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, Campionato Italiano Sport Prototipi, Campionato Italiano Velocità Autostoriche, Porsche Carrera Cup Italia, Topjet Formula 2000 e Porsche Taycan Cup, per un totale di undici gare nel fine settimana. L’evento sarà aperto al pubblico gratuitamente domani e domenica, con accesso al paddock e alle tribune Start/Partenza 1 e 2. Un’occasione rara, che permetterà agli spettatori di vivere da vicino l’atmosfera delle corse, osservando da pochi metri il lavoro dei meccanici nei box e scoprendo il dietro le quinte delle scuderie.

Una volta archiviato l’Aci Racing Weekend, l’Autodromo si preparerà a ospitare, venerdì 10 ottobre, la ‘Modena Cento Ore’. Quest’ulteriore evento è una perfetta combinazione di auto meravigliose, gentlemen drivers, competizione, turismo, strade emozionanti, paesaggi mozzafiato, enogastronomia e relax. Un viaggio epico di cinque giornate che prenderà il via da Roma e si concluderà nel cuore della Motor Valley durante il quale concorrenti potranno misurare le proprie abilità al volante affrontando prove speciali rallystiche e i più celebri circuiti della tradizione motoristica italiana.

La settimana successiva, in Autodromo, spazio invece al Giro dei Tre Monti: sabato 18 ottobre tocca alle gare giovanili, mentre domenica 19 ecco la camminata ludico-motoria e la gara competitiva. Un appuntamento che unisce sport e territorio, con percorsi che attraversano le colline imolesi, da sempre teatro di sfide podistiche molto partecipate.

Il mese si chiuderà poi all’insegna dell’intrattenimento con la prima edizione imolese di Monsterland, evento dedicato ad Halloween, il 31 ottobre. Appuntamento dalle 18 alle 5 del mattino per un evento che promette un’esperienza immersiva, tra musica, spettacoli e decorazioni horror. Tra i nomi già annunciati: Anna, Emis Killa, Kid Yugi, Gabry Ponte e Lazza.

Ultimo appuntamento stagionale all’Enzo e Dino Ferrari domenica 7 dicembre con il ritorno di Autodromo senza barriere. Un’iniziativa a forte valore sociale, dedicata all’inclusione e all’abbattimento delle barriere, che chiuderà simbolicamente l’anno con un messaggio di apertura e partecipazione rivolto a tutta la comunità.