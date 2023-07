Il gran finale: moto in pista già dal mattino

Gran finale oggi per la tappa imolese del Mondiale Superbike. Archiviata la Gara-1 di ieri, chiusa con la vittoria della Ducati del campione del mondo in carica, Alvaro Bautista, le moto torneranno in pista già alle 9 del mattino, per il primo warm up della durata di 15 minuti. Alle 11 ecco l’appuntamento con la Superpole race, mini-gara lunga dieci giri. Al pomeriggio, alle 14, l’attesa Gara-2 (19 giri).

Due artisti imolesi eseguiranno l’inno di Mameli prima della partenza. Si tratta di Claudio Golinelli, in arte ‘Il Gallo’, storico bassista di Vasco Rossi con il quale collabora dagli anni ‘80, e della cantante Lisa Manara, molto apprezzata sulla scena jazz, afro e soul-blues, con anche collaborazioni con artisti importanti, fra i quali Gianni Morandi.

Golinelli e Manara avranno a loro disposizione un paio di minuti circa, durante i quali sapranno regalare al pubblico presente e a quello collegato in diretta tv (Sky e Tv8) tutta l’emozione del Canto degli italiani. Mentre Manara ha già avuto esperienze di questo tipo in passato, il Gallo è la prima volta assoluta che si esibisce nel suonare l’Inno di Mameli in occasione di una competizione motoristica.

Finite le gare, dalle 18 la festa si sposta in centro storico. C’è il ‘Food village’ in piazza Matteotti con dieci truck che propongono prelibatezze del territorio dell’Emilia-Romagna e un bar per cocktail e birra. Non mancano stand istituzionali e degustazioni con Consorzio vini e Ais Romagna. Musica fino alle 23 con la band Lennon Lives e il dj Elia Poggi.

Spazio infine alla solidarietà con la mostra ‘Arte fuori dal fango’ a cura di alcuni artisti di Spazzate Sassatelli. Raccolta di beneficenza a offerta libera.