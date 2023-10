Il grande cuore dei bersaglieri . Un defibrillatore al Borghetto: "Valido aiuto nelle emergenze"

Uno strumento prezioso che, se usato nei tempi e con i modi giusti, può salvare una vita. Sarà collocato al piano terra del mercato coperto ‘Il Borghetto’ il defibrillatore che l’associazione nazionale bersaglieri della Lombardia ha donato al Comune così come ad altri Municipi romagnoli danneggiati dall’alluvione del maggio scorso.

"Avevo manifestato con l’amministrazione comunale, nella persona del sindaco Marco Panieri, la necessità di avere un dispositivo ‘Dae’ all’interno del mercato coperto, anche a seguito di eventi successi di recente, che si sono fortunatamente risolti grazie al rapido intervento del 118 – spiega Carlotta Poletti, presidente del consorzio degli operatori de ‘Il Borghetto’ -. Ed ecco che c’è stata una pronta risposta. Non posso che ringraziare per la solerzia del gesto, per noi esercenti del mercato coperto, così importante".

Attualmente c’è una operatrice economica presente con la propria attività all’interno del mercato coperto preposta all’utilizzo del dispositivo, ma presto anche altri cinque suoi colleghi faranno il corso.

Collocato al di sotto degli uffici comunali ‘Servizi per il cittadino’, con le sue tredici attività commerciali e artigianali e gli spazi per lo sportello di Hera e della Cgil, il mercato coperto ‘Il Borghetto’ è un luogo sempre molto affollato per le opportunità di spesa ed i servizi che mette a disposizione.

"Voglio ringraziare l’Associazione Bersaglieri della Regione Lombardia perché il loro gesto contribuisce ad un concreto impegno per la prevenzione e per il benessere delle nostre comunità – dichiara il sindaco Panieri -. Si risponde a un’esigenza presente, che trova una soluzione dall’aiuto reciproco fra enti e fra territori, che nasce dalla collaborazione, dall’ascolto e dal dialogo, valori che siamo felici e orgogliosi di tentare di praticare quotidianamente e che costituiscono la ricchezza più grande del nostro territorio, terra di solidarietà, di cooperazione e di mutuo aiuto".

Nelle parole del primo cittadino, "Il nostro territorio oggi trova questa unione, un filo rosso, di supporto e generosità con la Lombardia e con i bersaglieri, una realtà storica, iconica, incisa nella memoria e nell’immaginario di tutti, che continua tuttora a dimostrare la sua utilità, la sua vitalità e il suo contributo al Paese e agli italiani. A loro – conclude il sindaco Panieri – esprimo la gratitudine di tutta la città di Imola e dell’amministrazione comunale. Il defibrillatore sarà posizionato al piano terra del mercato coperto ‘Il Borghetto’, un luogo spesso affollato, anche da persone anziane, e inoltre posto al piano inferiore della sede dei ‘Servizi per il Cittadino’ del nostro Comune".