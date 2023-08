Il grande cuore di Francesca "Così aiuto i bimbi autistici"

La casa diventa un laboratorio artigianale di pasta fresca e anche i ragazzi autistici avranno un loro spazio per imparare a preparare tortelli e lasagne da portare a casa loro. E’ una doppia iniziativa quella partorita da Francesca Marchetti, fondatrice una decina d’anni fa dell’associazione "Castello x l’autismo" ma soprattutto mamma di Riccardo, ragazzo autistico di 18 anni che ha ricevuto pochi mesi fa un’ulteriore, delicatissima diagnosi: catatonia. Proprio questa diagnosi ha fatto sì che Francesca decidesse di dar corpo a quella che già era una sua intenzione in proiezione futura: creare un’impresa a domicilio, una vera e proprio attività commerciale fatta in casa, che ha tutti i crismi di un normale negozio. "Sarà la prima Iad a Castel San Pietro, acronimo di Impresa alimentare domestica. In Italia credo siano in tutto meno di 500", rivela Francesca, che ha già ottenuto tutte quelle certificazioni (non poche) che occorrono per poter essere, appunto, una Iad. "Valgono per me tutte quelle normative in vigore per tutti i negozi similari. Nel mio caso, dunque, solo per citarne alcune, la tracciabilità degli alimenti, precise norme igieniche come appositi armadietti dove riporre unicamente i ‘vestiti’ da lavoro (e dunque i grembiuli da ‘zdora), muri della cucina lavabili". Francesca preparerà tortelli ("non solo quelli classici alla ricotta", sottolinea) e lasagne in quella bottega casalinga che ha voluto ribattezzare ‘Il mago del tortello’. "Ho scelto il nome pensando alle caratteristiche di mio figlio, la sua unicità, la sua genialità", racconta. Sarà lei e soltanto lei, secondo quanto dispone la rigorosa normativa, a preparare e commercializzare la pasta fresca, e lo farà pubblicizzando la sua attività attraverso social e pagine web (a breve sarà possibile trovare tutti i riferimenti cercando, appunto, alla voce "Il mago del tortello"). La sua, dice, è stata "una scelta praticamente obbligata".

"Per un bambino con handicap ogni grado scolastico che passa la copertura oraria diventa sempre minore, e si arriva alla fine del percorso di scuola con il ragazzo diventato uomo che non ha sostanzialmente prospettive, che viene al massimo ‘parcheggiato’, ma senza potersi rendere e sentire utile", sottolinea. E così Francesca potrà seguire Riccardo stando nella loro casa di Liano. Ma la mamma vuole far di più, e così avvierà "laboratori, con l’aiuto di educatori, che permettano ai ragazzi autistici di essere seguiti ed imparare a preparare la pasta fresca, per contribuire a dar loro la possibilità di imparare, di crescere secondo le possibilità di crescita che ciascuno di loro ha".

Claudio Bolognesi