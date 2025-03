Il grande nodo della manutenzione

L’opinione pubblica dei cittadini imolesi è chiara: le strade non sono in buone condizioni di percorribilità. Buche, asfalti da rifare, manutenzione, è quanto ciò maggiormente richiesto. Le segnalazioni si arrivano sia in direzione Bologna che all’interno della città stessa e si muovono un po’ ovunque: dal centro, fino alla lungo fiume, oltre che la zona industriale. Infine, anche gli stradelli Guelfi e la Milana, come segnala qualcuno, rimangono oggetto di forte perplessità.

Indubbiamente le ingenti piogge che hanno colpito il nostro territorio negli ultimi due anni e provocato le alluvioni hanno peggiorato la situazione, ma quello che sembra mancare, secondo i nostri lettori, è proprio la cura e la manutenzione delle vie. Ciò che emerge maggiormente è un forte senso di preoccupazione nei riguardi di chi gira in moto o in bicicletta, soggetti che hanno più probabilità di farsi male prendendo una delle tante buche presenti nelle strade. Una preoccupazione che è aumentata anche di fronte alle recenti notizie degli incidenti che sono costati la vita a due giovani negli ultimi sei mesi. Proprio per questo la richiesta è esplicita: ci vuole una cura migliore per garantire una viabilità in sicurezza per tutti. E questo, di conseguenza, renderebbe migliore la vita comune della cittadinanza imolese.

Interviste a cura di Francesca Pradelli