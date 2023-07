Il grande ritorno della Superbike Bartolini: "La città ne aveva bisogno Imola è un tracciato davvero unico"

di Mattia Grandi

È partito il conto alla rovescia per il ritorno del campionato del mondo Superbike all’autodromo Enzo e Dino Ferrari. Un connubio che rinascerà, dal 14 al 16 luglio, dopo tre stagioni da separati. La fine di un sortilegio, iniziato con l’annullamento per maltempo di gara 2 nel 2019, che riconcilia la città con la storia della specialità a due ruote motorizzate. Tra i più trepidanti in questa vigilia c’è il pilota imolese Valter Bartolini. Il veterano delle corse, ancora in attività nel trofeo Motoestate nonostante i 58 anni suonati, vanta pure un gettone nel mondiale.

Bartolini, era il 2006 quando si trovò catapultato tra i big della Superbike.

"Capitò tutto all’improvviso per l’infortunio di un collega. Gareggiai come wild card per il team PN Corse in sella a una Ducati 999. Fu un fine settimana complesso perché non avevo mai provato quella moto. Portai a casa il 18° posto in gara 1 e una scivolata all’ultima variante prima del rettilineo nella manche successiva. Ma che emozione correre tra le curve di casa".

Imola e la Superbike si ritrovano dopo qualche tempo.

"Una grande accoppiata. Il tracciato è uno dei più belli del mondo per le moto e, dopo il forfait last minute della F1 a causa dell’alluvione, Imola aveva bisogno di una vetrina così. Se l’autodromo lavora ne beneficia tutto il territorio. Penso alle attività ricettive, a bar e ristoranti della zona. Certi appuntamenti vestono a festa la città e ci regalano un’atmosfera diversa".

Il fascino dell’autodromo Ferrari continua a sedurre i piloti. C’è un segreto?

"Pista completa, molto tecnica dove il ‘manico’ fa la differenza. Lungo quei 5 chilometri si può dare sfogo al meglio del proprio repertorio. Giri impegnativi ma pure divertenti".

Il punto più bello e quello più difficile del circuito?

"Adoro il discesone che porta alla curva della Rivazza. Bisogna stare attenti perché si arriva in frenata sotto al ponticino mezzi piegati poi giù a tutta velocità per la successiva staccatona. Da adrenalina pura anche le Acque Minerali. Impegnative, a gruppo compatto, le due chicane dopo il rettilineo nella zona dell’ex Tamburello".

Il mondiale Superbike è il regno incontrastato di Bautista e della Ducati. Imbattibili?

"Quasi. Il combo ideale tra la moto più forte e il pilota più esperto. Per batterli serve davvero la giornata perfetta".

Due nomi sul podio?

"Il turco Razgatlioglu e il nostro Bassani. Da Rinaldi e Petrucci, invece, mi aspettavo di più".

A Misano si sono visti nel paddock il suo amico Andrea Iannone con la compagna Elodie. Le ha mica detto se faranno un salto anche a Imola?

"Chissà (ride; ndr). Con lui e Marco Melandri ci sentiamo ogni tre giorni. Andrea è uno che non molla mai e ha voglia di ritornare in sella dopo la squalifica. La nostra è un’amicizia di vecchia data, lo vedrai bene tra i protagonisti della Superbike".