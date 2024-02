Il grande ritorno di Vitamina C. Gara tra 7 classi e 150 studenti sui valori della cooperazione

Raccontare (e illustrare) agli studenti delle scuole superiori i sette principi della cooperazione. Questo l’obiettivo del primo incontro di ‘Vitamina C’, che si è svolto nei giorni scorsi nella sala Bcc Città & Cultura di via Emilia.

Il progetto dell’Alleanza delle cooperative italiane di Imola, che ha come obiettivo la condivisione dei valori della cooperazione e della cultura d’impresa, quest’anno coinvolge cinque istituti superiori (Paolini, Alessandro da Imola, Scientifico e Scarabelli di Imola più il Canedi di Medicina) per un totale di sette classi e 150 tra studenti e studentesse.

"Siamo giunti alla ventiduesima edizione di questo progetto formativo, che ha come obiettivo la condivisione dei valori della cooperazione e dell’autoimprenditorialità – ricorda Rita Linzarini, responsabile del progetto Vitamina C –. Vogliamo entrare in contatto con gli studenti e dare loro gli strumenti giusti per imparare. Se questo progetto ha gambe è anche grazie alla voglia e alla creatività che metteranno i ragazzi nello sviluppare i propri progetti di impresa cooperativa".

Studenti e studentesse nei prossimi mesi avranno infatti l’opportunità di formarsi, maturare competenze pratiche, utilizzare in modo responsabile strumenti utili all’attività d’impresa, sviluppare competenze nell’ambito digitale e comunicative innovative, attraverso la progettazione e la realizzazione di un podcast cooperativo. Un progetto che non poteva che partire dalle basi della cooperazione e dalle esperienze del territorio.

"Il metodo cooperativo prova a coprire tutti gli aspetti della vita di un cittadino – afferma Luca Dal Pozzo, presidente di Alleanza delle cooperative Italiane Imola e di Confocooperative terre d’Emilia del circondario –. Imola storicamente è una città molto cooperativa e nel Dna degli imolesi c’è l’idea di trovare risposte ai propri bisogni in forma cooperativa".

In sala, insieme all’assessore alle Attività produttive, Pierangelo Raffini, anche il sindaco Marco Panieri.

I sette principi della cooperazione – adesione libera e volontaria, controllo democratico da parte dei soci, partecipazione economica dei soci, autonomia e indipendenza, educazione formazione e informazione, cooperazione tra cooperative, interesse verso la collettività – sono stati raccontati attraverso l’esperienza di alcuni esponenti del mondo cooperativo locale intervistati dalla giornalista Sofia Nardacchione del settimanale ‘Sabato sera’ (edito dalla cooperativa Bacchilega): Pietro Taraborrelli (presidente di Hibou), Aura Careri (consigliera di amministrazione di Seacoop), Federica Guerrini (responsabile area territoriale Imola presso la Bcc ravennate, forlivese e imolese), Michele Filippini (presidente Cesac), Marco Palma (Legacoop), Mirco Mongardi (vicepresidente Aurora Seconda), Alice Fanti (direttrice Cefa).

Per focalizzare meglio e lasciare qualcosa di tangibile agli studenti, i principi della cooperazione sono stati messi nero su bianco dall’illustratrice imolese Claudia Conti e trasformati in un simpatico quiz a risposte multiple. A questo primo incontro ne seguiranno altri per approfondire alcuni importanti temi quali la sostenibilità e la legalità. In seguito, agli studenti e alle studentesse sarà chiesto di tradurre nella pratica le competenze acquisite, realizzando un proprio progetto di impresa cooperativa. I migliori saranno premiati.

Complessivamente, nel corso degli anni Vitamina C ha coinvolto oltre 8mila studenti e 398 classi, raccogliendo 451 progetti con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale. I ragazzi potranno seguire le varie fasi del progetto anche attraverso la pagina Instagram ‘Vitaminac_progetto_imola’.

Un progetto che punta alla valorizzazione dei giovani, stimolandoli ad essere protagonisti con le lore ideee del mondo del lavoro, in un territorio dove il tessuto industriale è tra i più avanzati del Paese.

red. cro.