Il lavoro delle donne per la comunità

In occasione della Festa dei Lavoratori del 1° maggio, il municipio di Fontanelice organizza presso l’archivio Mengoni la mostra fotografica ‘Mani di donna - Il lavoro delle donne che sostiene una comunità’ con gli scatti di Donatella Vivoli.

Un’esposizione per riflettere sul lavoro delle donne nella società e, nello specifico, nel paese della vallata del Santerno dove molte realtà lavorative sono gestite da quote rosa. Un’idea sviluppata da Denis Morigi, assessore alle pari opportunità, in collaborazione con l’associazione PerLeDonne ed il sostegno di Teapak. Inaugurazione il 29 aprile alle 19, con una lettura teatrale a cura della Compagnia dei contrasti, con porte aperte al pubblico fino al 7 maggio negli spazi museali al civico 22 di piazza Roma. Il progetto riprende un percorso già iniziato l’8 marzo 2022, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, quando la Morigi e le consigliere comunali Beatrice Mari e Veronica Zaniboni avevano realizzato un video celebrativo dedicato alle donne di Fontanelice con alcune fotografie della Vivoli. Un filone di continuità per rimarcare l’essenzialità del contributo femminile nella quotidianità, anche alle latitudini commerciali, artigianali ed imprenditoriali, e nello sviluppo sociale dell’abitato.

Mattia Grandi