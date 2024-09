"Il lavoro di squadra sarà davvero essenziale"

"Come sempre il Comune farà la sua parte, ma il lavoro di squadra sarà essenziale per valorizzare ulteriormente questo polmone verde della nostra città". Così Elisa Spada, assessora all’Ambiente, a proposito della difficile situazione del parco delle Acque minerali.

"Dall’inizio del nostro mandato, è stato al centro di importanti interventi volti alla sua riqualificazione e al mantenimento del decoro urbano – aggiunge l’assessora Spada –. Dopo anni di scarsi investimenti, dal 2020 a oggi abbiamo destinato oltre 350mila euro alla valorizzazione di questa storica area verde, simbolo della nostra città. Gli interventi hanno incluso il rifacimento dei percorsi, la manutenzione delle caditoie, il rinnovo dell’illuminazione pubblica, la manutenzione straordinaria del verde e il posizionamento di nuovi cestini. Inoltre, abbiamo ristrutturato tre ponticelli sul Rio che lo attraversa, migliorando la fruibilità del parco".

Il problema maggiore appare però oggi soprattutto quello dei tanti giovani che abbandonano bottiglie vuote, cocci di vetro e lattine dopo aver bevuto alcoli sulle panchine; magari per darsi la ‘carica’ prima di una serata in linea discoteca. Per questo motivo, "in linea con gli sforzi" di cui sopra e "dopo un confronto approfondito", il sindaco Marco Panieri ha firmato nelle scorse settimane una nuova ordinanza anti-degrado che vieta il consumo di alcol all’interno del parco, con l’eccezione delle aree gestite dai locali.

"Questo provvedimento è stato condiviso con le attività economiche presenti e rappresenta un ulteriore passo nella lotta contro il degrado e lo sporco – prosegue l’assessora Spada –. Gli investimenti fatti, insieme a questa ordinanza e ad altre iniziative, vogliono garantire che il parco delle Acque Minerali sia sempre un luogo all’altezza della sua storia, una vetrina della città e uno spazio di benessere, sport e piacere per tutti, imolesi e non, non solo durante i grandi eventi".

Viste le sollecitazioni arrivate da varie parti, pur rivendicando "gli investimenti già realizzati", il Comune ha proposto nei giorni scorsi l’istituzione di un tavolo di dialogo e lavoro che coinvolga tutte le realtà che operano all’interno del Parco delle Acque Minerali: il Comune, Area Blu, le attività economiche, il comitato Amici del Parco e altre organizzazioni locali. "L’obiettivo – conclude l’assessora Spada – è quello di collaborare in maniera coordinata e condivisa, affinché ciascun attore possa dare il proprio contributo".