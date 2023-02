Il legame tra nonni e nipoti in un saggio di Benedetta Landi

Domani alle 18 appuntamento con ‘Autori in biblioteca’ a Castel San Pietro in via Marconi 29. L’autrice Benedetta Landi presenterà il suo saggio ‘Il legame nonni-nipoti. Come cambiano le dinamiche relazionali nella fase dell’emerging adulthood” (Erickson, 2020). "Con il trascorrere degli anni cresci, e sei più consapevole del valore inestimabile della presenza dei nonni nella tua vita", sintetizza l’autrice. Il volume offre un contributo originale alla ricerca sulle dinamiche relazionali tra nonni e nipoti adulti. Dopo una disamina sui cambiamenti che hanno investito la società e la famiglia negli ultimi decenni, vengono presentati i risultati di una ricerca che ha coinvolto quasi duecento ragazzi e ragazze tra i 20 e i 35 anni, indagando caratteri ed evoluzione della relazione tra nonni e nipoti adulti. Come cambia il rapporto tra nonni e nipoti nel corso degli anni? Le occasioni di contatto diminuiscono nel corso del tempo? La qualità della relazione peggiora, come sostenuto da molti autori? O si assiste invece a un capovolgimento dei ruoli quando i nipoti superano la fase adolescenziale?

Gli incontri con gli autori in biblioteca proseguiranno lunedì 13 alle 18 con Francesca Zanotti e della sua raccolta di racconti ‘La tenacia del papavero’ (Scatole Parlanti 2022); venerdì 24 alle 21 sarà la volta di Massimo Giovanardi che presenterà insieme a Davide Di Iorio il suo ultimo saggio ‘Destinations. Canzoni per la gestione del territorio e del turismo’,(Mimesis eterotopie, 2022); infine giovedì 9 marzo alle 20,30 Federica Montevecchi, dialogando con Sara Rouibi e Cristina Portale, presenterà il suo saggio ‘Frammenti di futuro. Ricordi di donne e uomini del Novecento’ (Pendragon, 2023).