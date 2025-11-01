Il libro di Giuliano Poletti. Folla di amici in sala Bcc: "L’altruismo sia al centro dell’azione politica"

Sala Bcc in via Emilia gremita, qualche sera fa, per la tappa imolese di presentazione del libro ‘Il Ministro con la falce’ (Rubbettino Ed.) scritto da Giuliano Poletti. Un volume biografico, realizzato dall’ex ministro del lavoro insieme a Niccolò Guicciardini, che nelle scorse settimane è stato presentato anche a Roma con ospite l’ex presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni.

Nello spazio affacciato su piazza Matteotti, invece, era presente l’europarlamentare Stefano Bonaccini. "Poletti è l’esempio di chi vive non di politica ma per la politica – ha detto l’ex governatore della Regione, ora europarlamentare dem –. Non a caso, la classe dirigente della sinistra poteva davvero arrivare da qualsiasi esperienza sociale. Se ci pensiamo, non è un elemento di poco conto dal punto di vista del valore democratico della passione per questa materia".

Le pagine dell’opera, infatti, ripercorrono con leggerezza i passaggi più salienti della carriera di Poletti miscelati a quelli della sua vita. Dall’infanzia nei campi di Spazzate Sassatelli fino alla chiamata di Matteo Renzi per un posto nell’esecutivo. Senza dimenticare la grande passione per la pallamano.

"Il libro di Giuliano è esemplare perché il filone portante del suo percorso, nelle vittorie e nelle sconfitte, è incentrato sul continuo tentativo di provare a migliorare la condizione di qualcun altro e non di sé stesso – ha aggiunto Bonaccini –. Un riferimento che non ha mai perso di vista pur occupando ruoli al vertice nazionale del sistema governativo e cooperativo. Ma anche nel suo impegno alla guida del circolo Pd di Bubano o come volontario tra i tavoli della Cittadella".

La serata, moderata dallo scrittore Carlo Lucarelli, ha registrato anche gli interventi della vicesindaca di Imola Elisa Spada e di tanti amici di lungo corso di Poletti come Dante Pirazzini, Raffaele Benni, Domenico Tassinari, Marco Isola oltre alle parole della nipote Ginevra.

red. cro.