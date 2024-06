Il Lions Club Val Santerno cambia. Franco Capra è il nuovo presidente

Passaggio di consegne al Lions Club Val Santerno. Qualche giorno fa, infatti, il presidente uscente Dario Beltrandi ha ceduto il testimone a Franco Capra per l’anno lionistico 2024-2025. Un bilancio positivo quello della gestione Beltrandi e caratterizzato da tanti appuntamenti. In primis, il service principale dell’anno sociale con il concorso rivolto alle scuole superiori del territorio ‘Cambiamo il modo’ sul tema della salvaguardia dell’ambiente. Ma anche il contributo per l’apertura del Caffè Alzheimer a Casalfiumanese, che ospita due giorni alla settimana incontri di malati e famigliari con una psicologa, i corsi di disostruzione pediatrica rivolti a genitori ed insegnanti e quelli di primo soccorso per le scuole secondarie di primo grado. Senza dimenticare la piantumazione di 160 alberi, al fine di raggiungere l’obiettivo del Distretto 180Tb ‘1000 alberi di solidarietà’, il sostegno alla scuola di musica di Borgo Tossignano e molto altro. Il mandato ha registrato, inoltre, l’ingresso della nuova socia Meri Mirandola per un conteggio complessivo di ben sei nuovi innesti nel corso dell’annata. Spazio anche alla presentazione del tradizionale ‘Service delle signore’ che distribuisce nel territorio del club risorse a favore di progetti di solidarietà. Qualche esempio? Dal supporto alla comunità ‘Il Sorriso’ alla mano tesa verso la casa di riposo di Fontanelice, la Casa Alzheimer di Imola, le scuole di Castel del Rio e Borgo Tossignano e gli aiuti alle famiglie della zona per progetti educativi a favore dei minori. Con l’orgogliosa ciliegina sulla torta del progetto ‘Panchina Rossa’ dell’associazione ‘Per le donne’.

Un filone che troverà continuità con il neopresidente Franco Capra. Già, perché i Lions Club sono sempre un potente motore di cambiamento e miglioramento dei territori con l’obiettivo di servire la propria comunità, di soddisfare i bisogni umanitari e di favorire la pace con la promozione della comprensione internazionale. Il nuovo direttivo, oltre al timoniere Capra, vede Alessandro Costa come primo vicepresidente e Tiziano Pirazzoli nel ruolo di secondo. Poi Dario Beltrandi past president e referente del Lcif, Giovanni Righi in segreteria, Domenico Saviotti come tesoriere e Carlo Alberto Asioli in qualità di cerimoniere. Dentro anche Stefano Maggiore, Edore Campagnoli con deleghe alla comunicazione e marketing, ed i consiglieri Giuseppe Farina, Domenico Monti, Mauro Marocchi, Sandro Sartoni e Silvia Villa.

Alla guida del comitato soci, infine, Roberto Fabbri.