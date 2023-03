Il Made in Imola Albicocca reale, ricciola e garganello Simboli da difendere

L’albicocca reale, gustosa e profumata. La ricciola, tipico prodotto da forno dalla forma inconfondibile. E infine il garganello, la pasta all’uovo con ricetta depositata. Ci sono anche tre eccellenze agroalimentari imolesi tra i sei prodotti legati alla tradizione locale che hanno ricevuto il marchio di Denominazione comunale d’origine (De.Co.) da parte del Comune di Bologna.

Il ‘timbro’ in questione riconosce le caratteristiche uniche di tradizione, lavorazione e cultura. Gli altri tre prodotti che lo hanno ricevuto sono il carciofo violetto di San Luca, produzione d’eccellenza tipica delle colline bolognesi, e del presidio Slow food che lavora alla sua salvaguardia (composto da aziende agricole Querzè Andrea e Scarpellini Matteo, Poderi San Giuliano e Chiesuola di Rubini Riccardo, società agricola La Galeazza); gli imbutini, tipo di pasta di semola ideata a Ozzano e prodotta da Sapori in forma Srl; e ancora la mela rosa romana, frutto antico dell’appennino. "Abbiamo deciso di aderire a questo brand della Città metropolitana e del Comune di Bologna perché crediamo sia un’ulteriore opportunità per il nostro territorio di valorizzare le attività e i prodotti agro-alimentari, oltre a essere un altro strumento per la promozione dell’immagine – spiega Pierangelo Raffini, assessore all’Agricoltura –. È certamente un’occasione per estendere al settore commerciale una possibilità di caratterizzazione in più: attraverso questo brand, i nostri prodotti potranno rendersi anche più distintivi. Abbiamo iniziato un percorso con il marchio ‘Dal cuore di Imola’ dedicato soprattutto ai prodotti agricoli, continuiamo sulla strada dell’attenzione per le imprese commerciali del territorio attraverso un maggiore riconoscimento dei propri prodotti con De.Co. Abbiamo registrato i primi tre prodotti, ma ne abbiamo già individuati altri sei che inseriremo nei prossimi anni, dal momento che c’è un limite alle presentazioni annuali". La Denominazione comunale d’origine nasce con l’intento di valorizzare e promuovere le risorse del territorio come patrimonio collettivo, salvaguardare i saperi e le attività tradizionali maggiormente rappresentativi dell’identità bolognese e metropolitana.

"Il marchio De.Co. è lo strumento per dare visibilità alle tipicità locali – ricordano dal Comune –. Attraverso di esso è possibile riconoscere alle produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale la capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta. Per questo è stato istituito un registro pubblico per i saperi e prodotti a denominazione comunale e per le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. Bologna sui loro prodotti o attività. Il registro ha raccolto in pochi anni dodici prodotti tipici: il tortellino, il ragù alla bolognese, il tagliere Salsamentari, la tagliatella al ragù, lo strichetto e l’olio extra vergine d’oliva dei colli di Bologna, a cui si aggiungono i nuovi sei prodotti, ma anche l’arte del merletto ad ago con tecnica Aemilia Ars e la kermesse felsinea del Festival del tortellino".