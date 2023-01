Il Made in Italy di Fantoni sabato sul palco del Cassero

Sabato alle 21 sul palcoscenico del Cassero Teatro Comunale va in scena Gianni Fantoni in ‘Made in Italy’, spettacolo comico della rassegna Risate al Cassero 2022-23 curata dalla Bottega del Buonumore con la direzione artistica di Davide Dalfiume.

È il nuovo monologo di Gianni Fantoni, dedicato a tutti quelli che vivono nel nostro Paese. Basta guardarsi attorno per scoprire un mondo pieno di contraddizioni, a partire dall’osservatore stesso. Del resto, come insegna la fisica quantistica, già l’osservazione di per sé altera il fenomeno osservato: se è difettoso lui, è difettato ciò che vede. Viviamo una società pienissima di tecnologia, che è diventata velocissima in tutto il mondo, che però non è ancora riuscita a far diventare gli italiani altrettanto veloci. Sono rimasti indietro, ammettiamolo. Non sanno più scrivere, non sanno leggere, e spesso anche quando leggono non capiscono bene cos’hanno letto. Siamo al paradosso definitivo: l’autore di queste righe non sa più neanche lui cos’ha voluto dire...

Già dal 1991 al Maurizio Costanzo Show calamita i favori del pubblico, diventando un ospite fisso. Nel 1992 a soli 25 anni conduce ‘Striscia la Notizia’ con Claudio Bisio e più avanti oltre a recitare diventa anche autore. Alla prima esperienza come regista cinematografico con il corto Il Calciobalilla, vince il premio alla miglior regìa del concorso Cinema in diretta di Aosta nel 2001. Dotato di non comuni doti di eclettismo, disegna fumetti umoristici pubblicati su ‘Be Bop A Lula’, giornale di varia cultura fondato da Bonvi e Red Ronnie. Ultime interpretazioni nei film: Tramite amicizia (2022) di Alessandro Siani, in uscita, Vecchie Canaglie (2022) di Chiara Sani, D.N.A. (Decisamente Non Adatti) (2020) di Lillo & Greg, Volevo nascondermi (2020) di Giorgio Diritti.