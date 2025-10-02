Il maestro dei saldatori: "Chiamato dal Politecnico"

C’è anche un po’ di Imola nella moto del Polimi Motorcycle Factory, squadra corse del Politecnico di Milano, protagonista nel Dunlop Civ Moto3. Già, perché tutte le saldature del telaio e del serbatoio del mezzo sono state fatte dall’imolese Giancarlo Donatini, guru della specialità con attività in via Riccione. Il prototipo, realizzato in gran parte all’interno dell’istituto universitario meneghino, è un progetto ideato e realizzato in toto dagli studenti. Un team di giovanissimi prospetti della scienza e della tecnologia che, dopo i successi nella classe ‘Petrol’ del mondiale MotoStudent, hanno deciso di confrontarsi con il campionato italiano. Il debutto nel tricolore, a dire il vero, è avvenuto proprio nel tracciato in riva al Santerno qualche settimana fa con l’ottavo e nono posto centrati dal pilota Cesare Tiezzi. Esordio positivo in attesa di chiudere la stagione al Mugello (4-5 ottobre) e pensare al 2026.

"Dal Politecnico di Milano sono arrivati a me con il passaparola – riavvolge il nastro della memoria il 73enne Donatini, una vita intera trascorsa con la saldatrice in mano –. Le moto sono sempre state la mia grande passione fin dai tempi delle gare con il bravo Valter Bartolini nella 250Gp del Civ e nel campionato Supermono, anche europeo. E qualche corsa l’ho disputata pure io". Così dall’officina nella zona industriale della città è passato il gioiellino da competizione del Politecnico: "Due giorni di lavoro senza sosta insieme a tre ragazzi dell’Ateneo giunti a Imola con progetti, componentistica già tagliata e maschere protettive – continua –. Giovani davvero in gamba: appassionati, professionali e precisi. È stata una bellissima esperienza anche per me che faccio questo mestiere da tanti anni. Questa moto, poi, è parte integrante del loro percorso di tesi di laurea in ingegneria".

Una bella soddisfazione per Donatini che qualche giorno fa ha varcato la porta d’ingresso del Politecnico lombardo per la presentazione del bolide: "Un luogo iconico nel quale vengono forgiate le menti ingegneristiche del futuro – sottolinea il saldatore imolese –. Ho ricevuto tanti complimenti per l’abilità e la precisione della mia mano. Ho iniziato a saldare in officina che ero un adolescente e non ho più smesso. I segreti? Capire bene il lavoro, mani ferme e occhi concentrati anche sui dettagli". Ma Donatini è anche il geniale inventore di una serie di avviatori a batteria, elettrici e a motore usati da tante squadre del mondiale Moto3 e Moto2. Qualche nome? I team Gresini, Honda Hrc e Ktm. Genialità d’altri tempi: "I clienti arrivano da ogni angolo d’Italia e anche dall’estero – conclude –. Capita spesso, quando ci sono le gare negli autodromi di Imola, Misano e Mugello, di fare gli straordinari per saldare al volo qualche componente incidentato. Eredi? Ho due figlie femmine che fanno tutt’altro ma le porte della mia bottega sono sempre aperte per chi vuole imparare il mestiere".