Il maltempo di marzo. Strade, edifici e fossi. Già spesi 360mila euro per curare la città ferita

Quasi 300mila euro di interventi sulle strade danneggiate dalla pioggia, oltre 30mila euro per la messa in sicurezza degli edifici e altri 20mila euro per la rimozione di ramaglie e detriti in aree golenali. Infine, poco meno di 10mila euro per assistenza alla popolazione e chiusura delle vie allagate. Ammontano a quasi 360mila euro, per le casse comunali, i costi dell’ondata di maltempo che ha colpito anche la città lo scorso 14 marzo. Un pacchetto di lavori "in somma urgenza" per la "verifica e messa in sicurezza per la pubblica e privata incolumità", si legge nelle carte del Municipio, costato appunto 358mila euro. La Giunta ha già approvato gli interventi in questione avviando così l’iter che porterà il Consiglio comunale a dare il via libera al finanziamento delle spese. Spese che, al momento, sono coperte con risorse dell’ente di piazza Matteotti; ma che in futuro potrebbero essere rimborsate dal Governo.

STRADELa parte più corposa dell’intervento, che da sola vale 250mila euro, riguarda la messa in sicurezza dei piani smottati lungo la via Pieve Sant’Andrea (teatro di una frana) con telonatura e transennatura di sicurezza e avvio lavori di realizzazione di un percorso carrabile provvisorio. Sempre per quanto riguarda le strade, ammonta a oltre 25mila euro la spesa per gli interventi di pulizia fossi in prossimità delle tombature e passi carrai privati lungo la via Rondanina e di ricarico ghiaia a seguito di dilavamento in via Rondinella con intervento con escavatore e chiusure strada. E ancora, altri 10mila euro se ne sono andati per la chiusura delle buche nel manto stradale e infine ulteriori 7mila euro tra fornitura e posa di cartelli per chiusura strade o segnalazione frane in varie strade, tra cui via Quarantini e il ponte di viale Dante.

EDIFICICi sono poi gli oltre 30mila euro spesi per la messa in sicurezza degli immobili comunali oggetto di infiltrazioni di acqua piovana dal tetto come il teatro dell’Osservanza, le scuole Marconi, Andrea Costa, un alloggio in via Venezia e un edificio a Port’Appia. Problemi di caduta coppi dal tetto, invece, per Palazzo Tozzoni, mentre si è dovuto procedere al ripristino post allagamento alla biblioteca-centro civico di Sesto Imolese e alle scuole Cappuccini.

ALBERI, DETRITI E RAMAGLIEOltre 20mila euro sono invece serviti, come si diceva all’inizio, alla rimozione di alberi, detriti e ramaglie in aree golenali e parchi della città.

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONEFin qui il grosso dei lavori, quelli affidati ad Area Blu. Nel calderone degli interventi compiuti durante l’emergenza ci sono però anche gli oltre 9.500 euro andati alla ditta Allestimenti&Pubblicità per l’"assistenza alla popolazione" con consegna, posizionamento e ritiro sacchi di sabbia (5.580 euro); il "servizio con carrello elevatore per movimentazione vie ritenute a rischio esondazione con mezzo idoneo e attrezzature specifiche" (1.260 euro); la realizzazione di una "coronella" in via Pieve di Sant’Andrea per circa 20 metri lineari con sacchi di sabbia per riparare il telo esistente da infiltrazioni d’acqua (1.000 euro). Infine, da registrare la generosità dell’hotel Donatello che, come già accaduto in passato, anche questa volta ha fornito vitto e alloggio in maniera gratuita a una famiglia evacuata dalla propria abitazione.