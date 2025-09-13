Il marciapiede dei pericoli: "Una trappola per pedoni"

Un marciapiede "pericolante, pieno di crepe e avvallamenti", finisce al centro di un’interpellanza che verrà presentata nel prossimo consiglio comunale dal consigliere in quota Fratelli d’Italia Giovanni Bottiglieri. E’ proprio il consigliere, appoggiato nella denuncia dal capogruppo metropolitano di Bologna Nicholas Vacchi, a puntare il dito contro l’amministrazione comunale, ritenendo "inaccettabile che, nel 2025, i cittadini e i turisti di questa città siano costretti a mettere a repentaglio la propria incolumità percorrendo un marciapiede pericolante".

Il camminamento pedonale al centro dell’interpellanza è quello di viale Terme, "e in particolare alla altezza del civico 1054, dove il marciapiede presenta condizioni di degrado gravissimo, ampiamente segnalate e del tutto ignorate dall’amministrazione comunale e dalla sindaca Francesca Marchetti, evidentemente poco interessata alle segnalazioni che le giungono in municipio", attacca Fratelli d’Italia.

Assicurano, Vacchi e Bottiglieri, che "i residenti e gli esercenti della zona da tempo hanno lanciato l’allarme, denunciando come il piano calpestabile sia un susseguirsi di avvallamenti, crepe profonde e tratti completamente disconnessi". Peraltro, aggiungono, "questa è una zona frequentata da famiglie, studenti, clienti di ristoranti, turisti degli alberghi limitrofi, e vien da sé che ogni giorno che passa senza interventi aumenta esponenzialmente il rischio di cadute e incidenti gravi".

Secondo il consigliere castellano, le sollecitazioni erano già pervenute al Palazzo di piazza XX Settembre "nel corso del precedente mandato, ma nulla è stato fatto né dall’allora sindaco Tinti, né col subentro della sindaca Marchetti ormai nel ruolo da più di un anno". La presenza massiccia di radici d’albero, mette le mani avanti Vacchi, "complicano la manutenzione, ma non possono costituire un alibi, perché la sicurezza pubblica non ammette giustificazioni: se un problema è complesso, è compito dell’amministrazione trovare una soluzione, non nascondersi dietro le difficoltà". Da qui la richiesta, attraverso l’interpellanza, di un intervento urgente e risolutivo per mettere in sicurezza l’area.

Claudio Bolognesi