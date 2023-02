Il maresciallo Bucciacchio lascia la stazione dell’Arma

Nella seduta del 15 febbraio, il consiglio comunale di Dozza ha saluto e ringraziato il maresciallo maggiore Leo Bucciacchio che ha lasciato dopo tanti anni di onorato servizio il comando della stazione locale dei Carabinieri per raggiungere quella di Fontanelice. Percorso inverso per Alessio Chiavacci, che dalla vallata arriva nel borgo dei muri dipinti. Un passaggio di testimone avvenuto alla presenza del tenente Luca Filopei. Il municipio guidato dal sindaco Luca Albertazzi ha voluto così ringraziare, a nome di tutta la comunità, il personale dell’Arma per il continuo presidio e l’impegno.