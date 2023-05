Il massaggio infantile spiegato dagli esperti

Concluso il corso sul babywearing, sono aperte le iscrizioni per un nuovo ciclo di quattro incontri dedicati al massaggio infantile, con Matilde Pasquali, ostetrica, e Alice Bassi, psicologa e musicista, promosso dal Corpo Bandistico di Castel San Pietro. Gli incontri, in cui si potranno approfondire le tecniche di massaggio per i neonati fino a 9 mesi accompagnati dalla musica dal vivo, si terranno nella sede di via Viara 517 tutti i martedì dal 9 maggio al 30 maggio dalle 10 alle 12.

Durante gli incontri, oltre ad insegnare le tecniche del massaggio, verranno affrontate tematiche inerenti agli importanti passaggi dei primi mesi, come le coliche, la stitichezza, il reflusso, il pianto, il sonno e l’acquisizione delle diverse competenze motorie. La musica verrà utilizzata sia come fonte di rilassamento, che come mezzo per facilitare la relazione con il bambino.