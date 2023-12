Il materiale da ritirare e gli ultimi incontri

Terminano la prossima settimana gli incontri promossi dal Comune per diffondere le informazioni sul passaggio alla ‘Tariffa corrispettiva puntuale’ in materia di rifiuti. Gli ultimi due appuntamenti sono domani alle 20.30 al centro sociale La Tozzona e martedì alle 20.30 al centro sociale Campanella. Una volta terminati gli incontri, la campagna di comunicazione del Municipio proseguirà con l’invio di una lettera ai cittadini e alle attività. Nella missiva, si troveranno anche alcune domande frequenti con le relative risposte.

Tra le richieste più sentite dai cittadini c’è quella relativa a chi deve conferire pannolini e pannoloni, che vanno nell’indifferenziato: per tutelare queste famiglie, a Imola, saranno conteggiati gratuitamente 11mila litri in più all’anno per ogni persona del nucleo che utilizza questi prodotti. Per esempio, una famiglia con due bambini di età inferiore ai 36 mesi oppure un bambino e un anziano con comprovata necessità, avrà diritto a 22mila litri annui di conferimenti gratuiti in più oltre ai minimi consentiti che, nel caso del cassonetto, corrispondono a circa un’apertura al giorno.

Entro la fine dell’anno è inoltre necessario che tutti gli utenti abbiano in dotazione il bidoncino per l’indifferenziato o la tessera. Chi non ha ancora ritirato questi strumenti, può farlo qui: via IV Novembre 1 (angolo via Mentana 10) lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30; martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 12.30; via Casalegno 1 (Sportello Clienti Hera) dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 15, venerdì dalle 8 alle 13; via Rivalta (Ecosportello al primo piano del mercato coperto ‘Il Borghetto’), mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12; via Brenta (Ecosportello della Stazione Ecologica), sabato dalle 15 alle 18.

Per informazioni sui servizi ambientali, sulla nuova tariffa, per attivare o variare un’utenza, sono a disposizione i numeri gratuiti del Servizio Clienti Hera: 800.999.500 (per le famiglie) e 800.999.700 (per le attività), attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, il sabato dalle 8 alle 18.