Il medico Bua torna in campo. Dalla pensione all’Osteria Grande: "Così posso dare il mio contributo"

Da primario del Pronto Soccorso del Maggiore a medico sociale dell’Osteria Grande, squadra di calcio fresca vincitrice della Promozione e promossa in Eccellenza, in panchina al fianco della squadra. "È stata una scelta di cuore", spiega Vincenzo Bua, 67 anni, a Bologna fino a febbraio 2022 prima della scelta che gli ha cambiato la vita: "Potevo restare in corsia fino a 70 anni ma poi la pandemia, un’esperienza umana e professionale unica, che mi ha assorbito totalmente ma che è stata estremamente faticosa, mi ha fatto riflettere e ho pensato che, avendo acquisito gli anni necessari di attività, andare in pensione sarebbe stata la scelta più giusta da fare". Una parentesi, quella del Covid, che ha cambiato inevitabilmente la vita anche dei medici. "Chi indossava il camice è diventato non solo medico per i pazienti, ma anche un familiare. Soprattutto nella prima fase, quella in cui c’era più impreparazione, ci siamo veramente dovuti inventare in ruoli che uscivano da quello di medico: siamo stati ambasciatori dei messaggi che dal paziente dovevano arrivare al familiare, messaggi di saluto ma anche messaggi talvolta di addio, abbiamo fatto fare videochiamate con i nostri smartphone, ma la cosa più singolare di tutte, e una di quelle che maggiormente resta impressa, è che è stato un rapporto, quello tra pazienti e medici, e spesso anche tra colleghi, che ha vissuto di una comunicazione fatta soltanto con gli occhi. Ci sono pazienti che non abbiamo mai visto, e che non ci hanno mai visto, altri che abbiamo visto soltanto dopo mesi che di loro vedevamo soltanto gli occhi, senza conoscerne le fattezze".

Aveva pensato, Bua, che una volta fatta questa nuova scelta di vita, gli anni della pensione li avrebbe dedicati prevalentemente alle sue passioni ("viaggiare è una di queste, non l’ho potuto fare molto durante gli oltre 30 anni in corsia ma ho cominciato a rifarmi adesso", sorride), e al volontariato ("appoggio un’associazione di Bologna che ha costruito un ospedale in Madagascar, in Africa, andrò lì anche quest’anno tra novembre e dicembre"), poi però ecco l’episodio che indirizza la scelta, portandolo a fare il medico sociale dell’Osteria Grande.

"Mi ha colpito la scomparsa sul campo da calcio di pochi mesi fa di quel ragazzo di 26 anni (Mattia Giani ad aprile, ndr), ho pensato che se posso dare il mio contributo frutto dell’esperienza maturata in tanti anni di pronto soccorso, perché non darlo?". E così Bua accetta la proposta dei dirigenti dell’Osteria Grande, ed è pronto a scendere anche lui in campo (nelle partite casalinghe i regolamenti del campionato d’Eccellenza obbligano alla presenza di un medico in panchina). "Conosco i dirigenti da tantissimi anni, c’è un rapporto di stima e di fiducia, da 30 vivo a Osteria Grande e mio figlio ha cominciato a giocare a calcio qui, sin dall’ultimo anno di scuola materna. Il primo allenatore che ha avuto è stato Francesco Dall’Olio, figlio di Elis (storico dirigente dei biancoblù, ndr). L’idea di vivere il campo mi piace molto, ti fa sentire parte attiva, l’ho già fatto, anche se con un ruolo meno impegnativo, nella società calcistica di San Lazzaro, anni fa".