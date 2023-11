Il medico spiega la dieta mediterranea

Risponde ‘presente’ anche l’Ausl all’edizione 2023 del Baccanale. L’occasione è l’incontro ‘Il giro delle piramide alimentare in sette giorni’, in programma lunedì alle 17 in biblioteca (via Emilia, 80). "Un intervento interattivo incentrato sulla dieta mediterranea, per esplorare insieme la piramide alimentare e fornire qualche indicazione sulle scelte alimentari dei partecipanti, perché scegliere bene a tavola significa far bene non solo a se stessi ma anche agli altri e all’ambiente che ci circonda – spiegano Tiziana Campione, medico igiene sanità pubblica, e Chiara Cenni, dietista –. Esploreremo la piramide alimentare dalla base al vertice per guidare nella scelta di una dieta alimentare ricca ed equilibrata". La dieta mediterranea è caratterizzata dalla prevalenza di alimenti di origine vegetale (cereali, preferibilmente integrali o poco raffinati, legumi, verdure, frutta, oli vegetali in primo luogo l’olio extra vergine d’oliva) e da un equilibrato e moderato apporto di prodotti di origine animale come latticini (latte, yogurt, formaggi morbidi), pesce, uova, carni prevalentemente bianche.

Le linee guida italiane per una sana alimentazione (aggiornate nel 2018), sono proprio fondate sul modello della dieta mediterranea, indicano quali scelte alimentari adottare, dall’infanzia all’età adulta, nella pratica di tutti i giorni, per soddisfare gli obiettivi nutrizionali fissati nei Larn - Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia).