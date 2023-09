Il ’Mercatino abruzzese’ da oggi a domenica

Da oggi a domenica prima edizione del ‘Mercatino regionale abruzzese’ lungo la via Emilia e in piazza Caduti per la Libertà, in centro storico a Imola. Passeggiare tra gli stand è come immergersi in un piccolo angolo d’Abruzzo. Tante le prelibatezze enogastronomiche presenti. I formaggi, i dolci tipici e lo zafferano provenienti dal Gran Sasso, i salumi da Pescara e tartufo, vino e liquori dalla provincia di Chieti. Per la parte di artigianato si potranno trovare oggettistica e cosmesi made in Abruzzo. Si potranno degustare in loco gli arrosticini e le pizzonte. Orari: oggi dalle 19 alle 23; gli altri giorni 10-23.